Samsung reste indécise pour le prix de sa gamme Galaxy S23

Il a récemment été rapporté que Samsung ne sera probablement pas en mesure d’atteindre son objectif de vendre 30 millions d’unités de la série Galaxy S22 avant l’arrivée de la gamme Galaxy S23.

Selon un autre rapport, les ventes des smartphones phares de Samsung ont été lentes cette année, la gamme intermédiaire Galaxy A représentant la majorité des ventes. Cela a eu un impact sur la rentabilité et pourrait contraindre Samsung à augmenter le prix de la gamme Galaxy S23.

Selon un rapport récent d’un média coréen, même si les recettes de l’unité mobile de Samsung ont augmenté de 13,3 % au troisième trimestre en glissement annuel, le bénéfice d’exploitation a diminué d’environ 3,6 %.

Les résultats financiers du quatrième trimestre devraient également être inférieurs à ceux de l’année dernière, principalement parce que toute augmentation des ventes de smartphones haut de gamme a été compensée par la hausse des coûts des composants, et que les smartphones d’entrée de gamme ne sont pas très rentables.

La série Galaxy S23 utilisera de nouveaux composants plus onéreux, tels qu’une version personnalisée de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et de nouvelles caméras, et la marge bénéficiaire se réduira si les prix restent inchangés. Si Samsung augmente le prix, le Galaxy S23 pourrait perdre sa compétitivité face à l’iPhone 14 Pro et Pro Max.

Il semble que Samsung n’ait pas encore pris de décision sur le prix du Galaxy S23, mais étant donné qu’Apple devrait dépasser Samsung en tant que plus grand vendeur de smartphones ce trimestre, la société coréenne va probablement conserver les mêmes prix que la génération sortante, c’est-à-dire 859 euros pour le Galaxy S23, 1 059 euros pour le Galaxy S23+ et 1 259 euros pour le Galaxy S23 Ultra.

Des prix plus élevés ?

Cela dit, la rumeur veut qu’Apple augmente le prix de l’iPhone 15 Ultra, ce qui pourrait donner à Samsung une justification pour augmenter le prix du Galaxy S23 Ultra. Les récentes rumeurs sur l’annulation possible des smartphones abordables d’Apple et de Google et les performances médiocres de l’iPhone 14 et 14 Plus suggèrent que les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour du matériel de premier ordre au lieu de se contenter de variantes dépouillées.

De plus, les rapports suggèrent que le Galaxy S22 FE est sur le point de sortir, Samsung pourrait donc le positionner comme un flagship abordable pour ceux qui ne veulent pas se ruiner en smartphones haut de gamme et cibler les acheteurs fortunés avec le Galaxy S23.