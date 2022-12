Une nouvelle fuite du OnePlus 11 révèle de nouvelles images et d’autres détails

Le OnePlus 11 va être dévoilé en Chine le 4 janvier et le lancement international devrait avoir lieu en Inde le 7 février. Alors que nous avons déjà vu des photos de l’appareil, le seul et unique Evan Blass a posté quelques images du smartphone sur sa page Twitter ainsi que des spécifications à consulter.

Selon le tweet, le OnePlus 11 sera doté d’un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces avec une résolution Quad HD+, soit 3 216 x 1 440 pixels. Le SoC Snapdragon 8 Gen 2 sera sous le capot avec les configurations suivantes proposées : 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, 16 Go de RAM avec 256 Go de stockage, et 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage. Les smartphones utiliseront les puces de RAM LPDDR5X les plus rapides avec un stockage UFS 4.0. OnePlus n’a pas lésiné sur les moyens en ce qui concerne cet aspect du smartphone.

Le capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels pilotera la caméra principale à l’arrière du téléphone. L’ensemble comprend également une caméra ultra-large de 48 mégapixels, et un téléobjectif de 32 mégapixels offrant un zoom optique 2x. La caméra frontale pour les selfies et les chats vidéo est de 16 mégapixels.

Une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 100 W assure son fonctionnement. Le smartphone sera doté d’un indice IP54 qui le protégera contre une quantité limitée de poussière et de jets d’eau provenant de toutes les directions. Autrement dit, il ne faut pas immerger volontairement le smartphone.

Une boîte complète

Le OnePlus 11 sera présenté en Chine avec ColorOS 13.0 installé. Ce dernier est basé sur Android 13. Le smartphone est proposé en deux coloris, Vert et Noir, et il pèse 205 g.

La fuite de Blass comprend également une image montrant ce qui sera à l’intérieur de la boîte du OnePlus 11. Outre le smartphone, il y a une coque de protection, une broche de plateau SIM, un manuel, des autocollants, un chargeur, et un câble de charge USB-C. Une tendance qui se confirme chez OnePlus de ne pas lésiner sur le contenu de la boîte et offrir tout ce dont l’utilisateur a besoin dès le début.