ChatGPT : un nouveau chatbot IA révolutionnaire qui pourrait menacer Google

Un nouveau chatbot appelé ChatGPT a pris l’Internet d’assaut, laissant beaucoup de ceux qui l’utilisent sous le choc de sa puissance. OpenAI a publié ChatGPT, son prototype de chatbot d’IA qui a suscité l’intérêt du public pour ses réponses détaillées et humaines aux demandes de renseignements.

Selon le PDG, Sam Altman, le logiciel a atteint le million d’utilisateurs lundi, moins d’une semaine après son lancement. ChatGPT, ou Optimizing Language Models for Dialogue, est une intelligence artificielle qui permet aux utilisateurs d’interagir avec un assistant virtuel en utilisant le langage naturel. Cette technologie est basée sur les principes du GPT-3, la troisième génération du populaire modèle.

L’une des principales caractéristiques du ChatGPT est sa capacité à générer des réponses en temps réel sur la base des entrées de l’utilisateur.

L’entreprise derrière ChatGPT

Créé par OpenAI, un laboratoire de recherche en IA basé à San Francisco et cofondé par Elon Musk, ChatGPT est capable de comprendre le langage humain naturel et de générer une prose humaine réfléchie après avoir reçu une invitation.

L’organisation a été fondée à San Francisco en 2015 par Sam Altman, Elon Musk et d’autres personnes, qui ont promis collectivement 1 milliard de dollars. Elon a démissionné du conseil d’administration en février 2018, mais est resté un donateur. En 2019, OpenAI LP a reçu un investissement de 1 milliard de dollars de la part de Microsoft.

En juin 2020, OpenAI a annoncé GPT-3, un modèle de langage entraîné sur des trillions de mots provenant d’Internet. Elle a également révélé qu’une API associée, nommée « l’API », ferait partie intégrante de la formation de son premier produit commercial.

Musk est-il impliqué dans tout cela ?

OpenAI est une organisation indépendante, et si Elon Musk a pu être impliqué dans l’organisation par le passé, il n’est pas directement impliqué dans ses opérations quotidiennes ou dans la prise de décision.

Ce dont elle est capable

Parmi les potentielles applications du ChatGPT figurent le service et l’assistance à la clientèle, l’éducation et la formation, ainsi que les assistants personnels. Toutefois, les potentielles implications de cette technologie, telles que la perte d’emplois et la réduction des interactions humaines, suscitent également des inquiétudes.

Ce qui distingue ChatGPT des autres technologies de chatbot, c’est sa capacité à générer des réponses en temps réel sur la base des entrées de l’utilisateur. Cela permet une conversation plus naturelle et plus fluide, car ChatGPT peut comprendre et répondre à diverses questions et déclarations.

Malgré les potentiels avantages de ChatGPT, ses implications suscitent également des inquiétudes. Certains critiques affirment que l’utilisation de ChatGPT pourrait entraîner une perte d’emploi et une réduction des interactions humaines, ce qui pourrait nuire aux liens sociaux et aux relations.

Sur quoi Chat GPT a-t-elle été formée ?

ChatGPT a été formé sur une mer de textes numériques récupérés sur Internet. Lorsque les gens testaient le système, celui-ci leur demandait d’évaluer ses réponses.

Open AI, la société à l’origine de ChatGPT, mène des recherches sur l’IA dans le but de promouvoir et de développer une IA conviviale, au bénéfice de l’humanité dans son ensemble.

ChatGPT est-elle gratuite ?

ChatGPT est gratuit dès maintenant et peut produire des écrits brillamment naturels et bien référencés répondant à diverses questions. Elle peut même écrire des exemples de code.

Quelle est la stratégie d’Open AI ?

On dit que Musk a posé la question suivante : « Quelle est la meilleure chose que nous puissions faire pour que l’avenir soit bon ? Nous pourrions rester sur la touche, ou nous pourrions encourager la surveillance réglementaire, ou nous pourrions participer avec la bonne structure avec des personnes qui se soucient profondément de développer l’IA d’une manière qui est sûre et qui est bénéfique pour l’humanité ». Musk a reconnu « qu’il y a toujours un certain risque qu’en essayant réellement de faire progresser l’IA (amicale), nous créions la chose qui nous préoccupe ». Néanmoins, la meilleure défense est « de donner au plus grand nombre de personnes possible les moyens de disposer de l’IA ».

Pourquoi est-ce une menace pour Google ?

La plus grande utilité de ChatGPT pourrait être un désastre financier pour Google en fournissant des réponses supérieures aux requêtes que nous adressons actuellement au moteur de recherche le plus puissant du monde.

Google explore des milliards de pages Web, indexe leur contenu, puis les classe par ordre de pertinence des réponses. Il éjecte ensuite une liste de liens sur lesquels il faut cliquer. ChatGPT offre quelque chose de plus convaincant aux internautes pressés : une solution unique basée sur la recherche et la synthèse de ces informations. ChatGPT a été entraîné sur des millions de sites Web pour glaner les compétences nécessaires à la tenue d’une conversation à l’image de l’homme et les connaissances elles-mêmes, pour autant qu’elles aient été publiées sur l’Internet avant fin 2021.

ChatGPT donne également une réponse unique et immédiate qui ne nécessite pas de balayage supplémentaire d’autres sites Web. Dans le jargon de la Silicon Valley, il s’agit d’une expérience « sans friction », une sorte de Graal lorsque les consommateurs en ligne privilégient massivement les services rapides et faciles.

Quel sera l’avenir de Google, de nos emplois et du monde ? Quel prix sommes-nous sur le point de payer pour la disponibilité massive de l’IA à la portée de tous ?