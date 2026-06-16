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Redmi K90 Ultra : Snapdragon 8 Elite, ventilateur intégré et batterie géante de 8 500 mAh en approche

Redmi K90 Ultra : Snapdragon 8 Elite, ventilateur intégré et batterie géante de 8 500 mAh en approche

Redmi semble préparer un nouveau smartphone orienté performance qui pourrait bien brouiller la frontière entre flagship classique et téléphone gaming. Selon le leaker réputé Digital Chat Station, le futur Redmi K90 Ultra miserait sur une combinaison particulièrement séduisante : un processeur haut de gamme, un système de refroidissement actif et une batterie massive.

Une stratégie qui illustre parfaitement l’évolution actuelle du marché chinois, où les constructeurs cherchent désormais à maximiser les performances réelles plutôt qu’à simplement courir après la dernière génération de puces.

Un Snapdragon 8 Elite refroidi par ventilateur

D’après les informations divulguées, le Redmi K90 Ultra (référence M332BF) serait équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Le choix est intéressant. Plutôt que d’adopter immédiatement une puce encore plus récente et plus coûteuse, Redmi miserait sur un SoC déjà éprouvé, associé à un système de refroidissement actif intégrant un ventilateur interne.

L’objectif est clair : maintenir des fréquences élevées sur de longues sessions de jeu ou lors de tâches intensives, tout en limitant le phénomène de throttling thermique.

Cette approche, longtemps réservée aux smartphones gaming spécialisés, commence progressivement à s’étendre à des appareils plus grand public.

Une batterie de 8 500 mAh qui change la donne

L’autre élément particulièrement marquant concerne l’autonomie. Le Redmi K90 Ultra serait équipé d’une batterie d’environ 8 500 mAh, un chiffre spectaculaire pour un smartphone moderne.

La certification 3C chinoise confirme par ailleurs une charge rapide filaire de 100 W, permettant de compenser le temps de recharge potentiellement plus long lié à cette capacité hors norme.

Cette tendance aux batteries géantes devient de plus en plus visible en Chine, notamment grâce aux progrès des nouvelles technologies d’accumulateurs à haute densité énergétique.

Une fiche technique taillée pour les joueurs

Au-delà du processeur et de la batterie, les premières rumeurs évoquent également un écran OLED plat 1,5K, un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz, des haut-parleurs stéréo, un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran et une certification IP68/IP69 contre l’eau et la poussière.

Sur le papier, le Redmi K90 Ultra coche pratiquement toutes les cases recherchées par les joueurs mobiles et les utilisateurs intensifs.

Une alternative au Redmi K90 Max

Le positionnement du produit est également intéressant. Le récent Redmi K90 Max, lancé en avril 2026, s’appuie déjà sur le nouveau MediaTek Dimensity 9500 accompagné d’un système de refroidissement actif.

Cependant, selon Digital Chat Station, il n’y aurait pas de conflit entre les deux modèles : le Redmi K90 Max viserait les performances absolues avec la dernière génération de puces MediaTek, tandis que le Redmi K90 Ultra chercherait à optimiser le rapport performances/prix grâce à un Snapdragon haut de gamme plus mature.

Une stratégie qui pourrait permettre à Redmi de proposer un appareil très performant tout en maintenant un tarif agressif.

Le refroidissement actif devient enfin grand public

Pendant plusieurs années, les ventilateurs intégrés ont été l’apanage de marques spécialisées comme REDMAGIC⁠ ou des gammes gaming d’Asus.

Aujourd’hui, la donne change.

L’arrivée des batteries de 8 000 mAh et plus, combinée à des processeurs toujours plus puissants, pousse les fabricants à rechercher des solutions thermiques plus efficaces que les simples chambres à vapeur.

Pour Redmi, intégrer un ventilateur pourrait finalement coûter moins cher que d’adopter la toute dernière génération de processeurs premium tout en offrant une expérience de jeu plus stable sur la durée.

Si les informations se confirment, le Redmi K90 Ultra pourrait devenir l’un des smartphones les plus intéressants du segment performance en 2026, en misant non pas sur la fiche technique la plus spectaculaire, mais sur un équilibre rare entre puissance, autonomie et maîtrise thermique.