Apple travaille jour et nuit à l’expansion de la production d’iPhone hors de Chine

« Étant donné l’escalade du conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, Apple sera contraint de s’appuyer uniquement sur des sites de production situés hors de Chine pour répondre à la demande de vente du marché nord-américain ». Pour ce faire, TrendForce estime qu’au moins 30 à 35 % de la capacité totale de production d’appareils d’Apple devra être située au Vietnam et en Inde. Par conséquent, « Apple devra continuer à augmenter la part de la production d’appareils basée dans ces deux pays au cours des prochaines années ».

