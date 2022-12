Le réfrigérateur connecté Family Hub Plus de Samsung est doté d’un énorme écran de 32 pouces

Samsung Electronics, la multinationale coréenne de l’électronique connue pour ses produits électroniques, ses appareils et son matériel de pointe, est un exposant majeur au CES depuis plusieurs années. Pour ceux qui l’ignorent, le CES — également connu sous le nom de Consumer Electronic Show — est un salon professionnel annuel organisé par la Consumer Technology Association depuis plus de cinq décennies. Le CES a permis de présenter plusieurs produits révolutionnaires par le passé et reste un salon très suivi par les fabricants, les analystes industriels, les journalistes spécialisés dans la technologie et les amateurs d’électronique grand public du monde entier. Avec sa longue histoire de présentation de produits au CES, plusieurs des annonces de produits majeurs de Samsung ont été centrées sur le salon. Et, il est de plus en plus évident que Samsung a également l’intention de perpétuer cette tradition en 2023.

Alors que Samsung n’a pas encore révélé la plupart des produits et innovations intéressants qu’elle a l’intention de présenter au CES 2023 — qui aura lieu dans moins d’une semaine — la société a donné un aperçu de ce que l’on peut attendre de sa gamme de réfrigérateurs pour 2023. Les réfrigérateurs connectés existent depuis des années maintenant, et ils n’ont cessé de s’agrandir et d’offrir de plus en plus de fonctionnalités. Samsung espère que vous allez finalement en acheter un après avoir grandement augmenté la taille de l’écran.

Samsung a annoncé cette semaine dans un communiqué de presse coréen qu’elle présentera un « Bespoke Refrigerator Family Hub Plus » (traduction directe) au CES 2023. Le réfrigérateur connecté est analogue à l’actuelle gamme de réfrigérateurs Bespoke de l’entreprise, qui peuvent être personnalisés pendant le processus de commande pour utiliser différentes couleurs et matériaux dans les panneaux. Certains de ces réfrigérateurs sont livrés avec le Family Hub, un écran tactile qui permet de voir ce qui est stocké à l’intérieur, de gérer les calendriers familiaux, de diffuser de la musique, de voir les images des caméras de sécurité et d’autres fonctions.

L’écran tactile du Family Hub a généralement une taille maximale de 21,5 pouces, soit environ le double de l’écran d’une tablette typique de 9 ou 10 pouces, mais la nouvelle version a un écran beaucoup plus grand de 32 pouces. Il occupe la quasi-totalité du panneau droit du réfrigérateur.

Comme pour les précédents modèles, Samsung souhaite que l’écran serve de panneau d’affichage central pour votre famille, de panneau de commande pour les appareils de la maison connectée et de moyen d’accéder rapidement aux fonctions intelligentes du réfrigérateur. Il y a un panneau pour gérer les appareils SmartThings comme les lumières, les stores, les interrupteurs et les capteurs, et il peut afficher des images d’une bibliothèque Google Photos partagée — comme une version cloud de coller des photos imprimées sur le réfrigérateur avec des aimants.

Un prix très élevé

Il existe également des fonctions à l’utilité plus… discutable. Par exemple, l’écran tactile prend en charge Samsung TV Plus, un service de streaming financé par la publicité. Selon Samsung, cela pourrait être utile pour diffuser des chaînes musicales ou des informations, qui ne nécessitent probablement pas que vous restiez devant votre réfrigérateur pendant un certain temps.

Samsung n’a pas mentionné la disponibilité ou le prix du nouveau réfrigérateur, mais nous en entendrons probablement parler au CES 2023 en janvier. Le communiqué de presse mentionne les États-Unis à plusieurs reprises, ce qui signifie qu’il sera probablement commercialisé aux États-Unis à un moment donné.