Les séries Lenovo Legion 7, YogaBook 9i, Lenovo Tab Extreme et bien d’autres font surface dans des rendus

Evan Blass, alias @evleaks sur Twitter, a partagé des rendus des nouveaux et prochains Lenovo Legion et YogaBook dans un tweet aujourd’hui, qui pourraient être présentés au CES 2023 dans quelques jours.

Au début du mois, Lenovo a présenté les nouveaux IdeaPad Pro 5/5i, Slim 5/5i, IdeaPad Flex 3i et Tab M9, ainsi que les ordinateurs ThinkPad et les écrans ThinkVision.

Legion 5 Pro 16.8 et Legion 5i Pro 16.8

Selon les rendus qui ont fuité, les futurs Lenovo Legion 5 et 5i Pro auront un écran plus grand de 16,8 pouces et un design plus moderne.

Tous les ordinateurs portables pourraient être dotés des derniers processeurs Intel Core, de graphismes plus rapides et d’une plus grande autonomie dans le cadre de l’initiative “Smarter Innovation for Customers” de Lenovo.” Windows 11 sera installé sur tous les ordinateurs portables.

Legion 7 Pro 16.8 et Legion 7i Pro 16.8

Dans le cadre de la gamme d’ordinateurs portables Legion axés sur le jeu, les futurs Legion 7 Pro et Legion 7i Pro auront également un écran plus grand de 16,8 pouces.

En termes de performances, ils seront tous deux alimentés par les processeurs les plus récents d’Intel, qui ont été rationalisés pour les joueurs et les créateurs de contenu.

YogaBook 9i 13

Le YogaBook 9i, qui sera bientôt commercialisé, pourrait inclure un écran OLED de 13 pouces et un design analogue à celui de la série YogaBook, ce qui donnerait un nouveau souffle aux utilisateurs de cet ordinateur portable flexible et détachable sous Windows 11.

Selon les rendus, il est doté d’un châssis lisse et arrondi sans bords tranchants, d’un clavier bord à bord et d’une compatibilité avec les stylos.

Lenovo Tab Extreme

La Lenovo Tab Extreme de 11 pouces avec un écran 3K et une luminosité de, 9000 est apparue sur la Google Play Console le mois dernier. En outre, le listing indique que la tablette pourrait bien être alimentée par un SoC MediaTek Diminutive 9000 (MT8798) et 8 Go de RAM.

Elle sera livrée avec Android 13 et un écran 3K avec une résolution de 3 000 x 1 876 pixels et une densité de pixels de 320 ppp, ce qui signifie que la tablette aura un écran de 11 pouces. Les rendus révèlent également le support d’un clavier détachable et d’un stylet.

Des rendus du SmartPaper, un appareil comparable au Kindle, de la webcam MagicBay 4K (légère et LTE) et d’autres YogaBooks ont également été publiés, et il semble que la majorité de ces produits seront présentés au Consumer Electronics Show (CES) en janvier 2023.