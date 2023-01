Selon Stack Overflow, les systèmes d’exploitation basés sur Linux gagnent en popularité

by

De nouveaux chiffres pour 2022 ont annoncé des résultats surprenants concernant les systèmes d’exploitation les plus populaires en 2022. L’enquête Stack Overflow Developer Survey 2022 rapporte que les logiciels basés sur Linux sont désormais plus populaires que macOS d’Apple, les développeurs se ruant apparemment vers d’autres systèmes.

Les distributions Linux, représentant 40 % pour un usage personnel et professionnel, qui sont reconnues comme étant parmi les systèmes d’exploitation les plus personnalisables et adaptables pour les développeurs. La part de 40 % est en hausse par rapport à environ 25 % au cours de chacune des 5 années précédentes, ce qui témoigne d’une évolution significative vers Linux qui pourrait se poursuivre en 2023.

Cependant, les chiffres de macOS restent solides dans un secteur du marché qui devient de plus en plus cher, représentant 31 % des utilisateurs personnels et 33 % des utilisateurs professionnels.

La popularité de Windows est peut-être moins choquante, puisqu’il prend la première place des systèmes d’exploitation les plus utilisés, avec près de deux tiers (62 %) des utilisateurs personnels préférant le système d’exploitation et près de la moitié (49 %) des utilisateurs professionnels optant pour le produit de Microsoft.

Windows toujours populaire dans le monde

L’année 2022 a également été celle de la montée en popularité de Windows 11, selon les chiffres mensuels de Statcounter, qui montrent une augmentation constante, passant de moins de 3 % de parts de marché en janvier 2022 à un taux d’adoption de plus de 16 % en novembre 2022. Windows 10 reste la version la plus populaire de l’OS à ce jour, représentant un pourcentage significatif de 70 % des distributions de l’OS.

En outre, Statcounter rapporte que Windows représente 75 % de tous les utilisateurs d’ordinateurs dans le monde, y compris et à l’exclusion des développeurs. macOS ne prend que 16 % du marché, tandis que Linux représente moins de 3 %, ce qui implique encore plus qu’il s’agit d’une situation de référence pour les développeurs.