Voici la Redmi Watch 3 avec son écran AMOLED de 1,75 pouces et 12 jours d’autonomie

La Redmi Watch 3, la successeure de la Watch 2 de l’année dernière, a été dévoilée en Chine aux côtés du smartphone de la série Redmi K60. La Redmi Watch 3 arbore un écran AMOLED de 1,75 pouce avec un ratio écran/châssis allant jusqu’à 70 % et 600 nits de luminosité maximale. En outre, la qualité de l’écran a été grandement améliorée, avec une résolution ultra-haute définition de 390 x 450 pixels, un taux de rafraîchissement élevé de 60 Hz et une densité de pixels de 341 ppp pour une qualité d’image claire, selon la société.

Redmi propose un bracelet « boucle à clou » ; le trou est réglable une fois, et il est pratique et sans souci à utiliser par la suite, et il est aussi léger que 37 g. La montre comprend également plus de 200 cadrans de montre personnalisables dans une variété de styles ou de thèmes.

Pour les appels Bluetooth, la Redmi Watch est dotée d’un microphone et d’un haut-parleur intégrés. Elle dispose également d’une fonction SOS 24 heures sur 24 : en cas d’urgence ou de danger, il suffit d’appuyer trois fois rapidement sur le bouton latéral pour lancer un appel d’urgence. En outre, la puce GNSS indépendante haut de gamme intégrée offre un contrôle de haute précision et prend en charge Beidou BDS, GPS, GLONASS, Galileo et QZSS, etc.

La Redmi Watch 3 prend également en charge plus de 121 modes sportifs et, en ce qui concerne la surveillance de la santé, elle peut surveiller et suivre la fréquence cardiaque sur 24 heures, les calories, la SpO2, le sommeil profond, la pression, la respiration, le cycle féminin, etc.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, elle peut offrir jusqu’à 12 jours d’autonomie grâce à la charge magnétique. La montre prend en charge le NFC, l’étanchéité à 50 mètres, le contrôle vocal, etc. La montre est disponible en deux coloris différents : noir élégant et blanc ivoire.

Prix et disponibilité

La Redmi Watch 3 est vendue au prix de 499 yuans (environ 70 euros) et peut être achetée dès aujourd’hui en Chine ; aucune information n’a encore été communiquée concernant un lancement mondial.