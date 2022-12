Voici le Honor 80 GT avec un écran AMOLED 6,67 pouces et un Snapdragon 8+ Gen 1

Honor vient d’annoncer le Honor 80 GT, le dernier smartphone de jeu de la série Honor 80. Le smartphone est doté d’un écran OLED de 6,67 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz, une luminosité maximale de 1400 nits et une gradation PWM haute fréquence de 2160 Hz.

Il est alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 avec une puce d’affichage indépendante, ce qui permet d’augmenter le taux de rafraîchissement des jeux jusqu’à 100 % et de réduire la consommation d’énergie de 25 %, indique la société. Il y a 4386 mm² de VC bionique, aussi mince que 0,35 mm, avec un maillage de cuivre ultra-dense tissé avec 1 415 fils de cuivre, une fibre bionique ultra-longue de 74 mm, du graphène cristal hexagonal supraconducteur et un système de gestion thermique intelligent IA.

Il dispose d’une caméra principale de 54 mégapixels (Sony IMX800), d’une caméra ultra-large de 8 mégapixels et d’une caméra macro de 2 mégapixels, ainsi que d’une caméra frontale de 16 mégapixels. Le Honor 80 GT embarque une batterie d’une capacité de 4 800 mAh et prend en charge la charge rapide de 66 W.

Le Honor 80 GT est disponible dans les coloris bleu, blanc et noir et est proposé au prix de 3 299 yuans (environ 445 euros) pour le modèle 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et le modèle 16 Go et 256 Go coûte 3599 yuans (environ 490 euros). Il est désormais disponible à la commande et sera mis en vente en Chine à partir du 1er janvier 2023.