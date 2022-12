Voici le RedMagic 8 Pro et 8 Pro+ avec le Snapdragon 8 Gen 2

Nubia a présenté le nouveau RedMagic 8 Pro et le smartphone de gaming RedMagic 8 Pro+ en Chine. Les smartphones sont équipés de la dernière plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2, d’un support de charge rapide jusqu’à 165W, et plus encore.

Le RedMagic 8 Pro+ et le RedMagic 8 Pro sont tous deux dotés d’un design en forme de boîte qui comprend des lumières RVB à l’arrière et des gâchettes d’épaule. Il y a aussi une version transparente des téléphones, qui a un panneau arrière transparent.

L’avant dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une caméra frontale sous l’écran pour un écran entièrement bord à bord. L’écran full HD+ prend en charge une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 520 Hz, une luminosité de pointe de 1300 nits, une gradation PWM et une gradation DC de 1440 Hz, une gamme de couleurs DCI-P3 de 100 %, etc.

Le chipset Snapdragon 8 Gen 2 est associé à une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go et à une capacité de stockage de 1 To. Les smartphones sont également équipés du système de refroidissement magique 3D ICE 11.0, qui peut maintenir la température de 16 degrés. La caméra comprend une caméra principale de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 16 mégapixels.

Alors que le RedMagic 8 Pro tire son jus d’une batterie d’une capacité de 6 000 mAh avec une charge rapide de 80 W, le modèle 8 Pro+ dispose d’une batterie plus petite de 5 000 mAh avec une charge rapide de 165 W. Cela permet de charger complètement le smartphone en 14 minutes environ. Les deux modèles fonctionnent sous RedMagic OS 6.0, basé sur Android 13.

Parmi les autres détails, citons les doubles haut-parleurs stéréo linéaires avec DTS : X Ultra, un capteur d’empreintes digitales à l’écran, et plus encore.

Prix et disponibilité

La série RedMagic 8 Pro est proposée à partir de 3 999 CNY (~ 540 euros) et est actuellement en précommande en Chine. La première vente débutera le 28 décembre.