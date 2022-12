Le OnePlus 11 Pro et le smartphone pliable OnePlus sont attendus au second semestre 2023

Alors qu’il semble que le OnePlus 11 sera le seul smartphone à être annoncé le 7 février lors de l’événement dédié à OnePlus, la conversation sur Twitter a que OnePlus pourrait avoir prévu des sorties plutôt excitantes pour la fin de 2023.

Yogesh Brar (@heyitsyogesh) réitère que OnePlus pourrait encore sortir un smartphone OnePlus 11 Pro en 2023, malgré les rumeurs selon lesquelles il vise à simplifier son portefeuille d’appareils. Au cours des dernières années, OnePlus avait l’habitude de sortir un flagship standard et Pro en même temps, mais il semble que ce ne serait pas le cas en 2023.

Yogesh Brar affirme également qu’en raison de la réponse apparemment positive que le OPPO Find N2 Flip a reçue jusqu’à présent, une potentielle version de OnePlus du smartphone serait envisagée pour faire la guerre aux smartphones compacts pliables de Samsung, actuellement dirigés par le Galaxy Z Flip 4 et le prochain Galaxy Z Flip 5. Pour rappel, OPPO est la société mère de OnePlus, les deux marques travaillant conjointement sur le logiciel et le matériel de leurs appareils respectifs. Une potentielle telle version de OnePlus de l’appareil pliable n’est pas attendue au premier semestre 2023, donc une sortie en automne est certainement plus probable.

There have been talks about a OnePlus Pro device, but it’s not happening atleast in H1 2023

OnePlus will stick to a diversified lineup including Nord, T & R series

Given the response Oppo Find N2 Flip got, a OnePlus Flip is on the cards to go head-on flip Galaxy Z Flip 4..

