Apple lancera probablement un nouvel iPad mini à la fin de 2023

Ce n’est plus un secret qu’Apple travaille sur de nouveaux iPad, et selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, un nouvel iPad mini est également en préparation du côté de Cupertino.

Kuo explique dans une série de tweets que le lancement du nouveau modèle pourrait avoir lieu à la fin de 2023 ou au début de 2024, car les débuts d’un nouvel iPad avec un écran pliable sont plutôt improbables.

Additionally, Apple is currently working on a new version of the iPad mini equipped with a new processor as the main selling point, and the mass shipment is expected to start by the end of 2023 or in 1H24.

