Le OnePlus 11 sera lancé en Chine d’abord le 4 janvier

OnePlus a récemment confirmé que le flagship OnePlus 11 sera lancé mondialement le 7 février. Cependant, avant cela, la société a maintenant révélé que la série OnePlus 11 sera d’abord lancée en Chine, ce qui sera le 4 janvier. Elle a également révélé quelques détails sur le prochain smartphone OnePlus.

Une récente publication Weibo de OnePlus a révélé que le OnePlus 11 sera lancé le 4 janvier à 7h30, heure de Paris. Cet événement de lancement verra également l’arrivée des OnePlus Buds Pro 2, qui a été récemment présenté par la société.

En plus de révéler la date de lancement, OnePlus a montré le OnePlus 11 dans toute sa splendeur. En reprenant les précédentes rumeurs, nous avons quelques images du smartphone, qui lèvent le voile sur la grande bosse circulaire de la caméra arrière disposée dans le coin supérieur gauche du panneau arrière, un écran poinçonné, et des options de couleur verte et noire.

Il est également réaffirmé que le OnePlus 11 sera alimenté par la dernière plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2, avec l’option de base de 12 Go de RAM. Nous pouvons également nous attendre à une option de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Nous pouvons également nous attendre à ce qu’il exécute ColorOS 13 basé sur Android 13, qui sera OxygenOS 13 pour les marchés mondiaux.

Les autres détails de spécifications attendus comprennent un écran Quad HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, des triples caméras arrière de 50 mégapixels, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide de 100 W, et plus encore.

Puisque nous sommes maintenant proches du lancement du OnePlus 11, il serait préférable d’attendre et d’obtenir tous les détails.