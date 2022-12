Le Samsung Galaxy S23 pourrait avoir un meilleur écran et une plus grande batterie

Nous sommes encore à deux mois du lancement des smartphones de la série Galaxy S23 de Samsung. Aujourd’hui, des détails sur l’écran et la batterie ont fait surface. Selon la rumeur d’un informateur sur Twitter, le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ offrent une luminosité allant jusqu’à 1750 nits. Même si c’est la même chose que le S22+, le Galaxy S22 offrait une luminosité maximale de 1300 nits.

Même si de précédentes rumeurs ont révélé que le Galaxy S23 Ultra offrirait une luminosité allant jusqu’à 2000 nits pour concurrencer l’iPhone 14 Pro d’Apple, le Galaxy S23 Ultra conservera une luminosité maximale de 1750 nits.

⭕️It seems to me that Samsung focused more on the S23/S23+ than the S23 Ultra

⭕️officially and exclusively

It turns out to me with time that the development and improvement is more this year in S23/S23+👏

An amazing thing is that the S23/ S23+ screen brightness support is 1750nits🤩

In addition to the design change &development of a larger 200mAh battery pic.twitter.com/BQ4wgga28B

