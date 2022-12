Waze va bientôt disposer du mode tableau de bord à écran partagé de Android Auto

Pour ceux qui l’ignorent, cela signifie que l’application Waze prendra bientôt en charge le mode tableau de bord à écran partagé et la dernière version d’Android Auto . Et bien que la refonte ne soit encore disponible qu’à partir de la bêta d’Android Auto, qui est complète, nous nous attendons à ce qu’elle arrive pour tout le monde plus tôt que prévu.

Si Google a récemment annoncé qu’elle allait combiner les équipes travaillant sur Google Maps et Waze, cela ne signifie pas que ce dernier va cesser d’obtenir de nouvelles fonctionnalités. De nombreux utilisateurs préfèrent Waze, moi y compris, et heureusement, il semble qu’une grosse mise à jour va rendre Waze encore meilleur avec Android Auto .