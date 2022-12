Apple a échoué dans sa tentative de développer un GPU de nouvelle génération pour la série iPhone 14 Pro

Selon un rapport de The Information, Apple travaillait sur une unité de traitement graphique (GPU) de nouvelle génération pour la série iPhone 14 Pro. Les ingénieurs travaillant sur le GPU ont eu les yeux plus gros que le ventre et les premiers prototypes nécessitaient plus de puissance que prévu d’après les simulations logicielles effectuées par Apple.

Deux sources ayant une connaissance directe de ce qui s’est passé chez Apple ont déclaré que la version prototype de la puce tirait trop d’énergie des batteries présentes dans l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. En outre, ces GPU prototypes ont également fait chauffer les smartphones. Mais, quatre sources au fait de la situation ont déclaré que les problèmes ont été découverts trop tard dans le processus de développement du GPU, ce qui a obligé Apple à baser le nouveau GPU intégré au SoC A16 Bionic sur la conception du composant de traitement graphique de l’année dernière.

Le GPU de nouvelle génération aurait inclus des fonctionnalités avancées telles que le ray tracing accéléré au niveau matériel, qui permet de créer des ombres réalistes en décrivant de manière réaliste la façon dont la lumière peut se réfléchir et se réfracter. Cette touche de réalisme supplémentaire peut contribuer à élever les jeux mobiles à un autre niveau. Mais au lieu de cela, le GPU utilisé sur les modèles iPhone 14 Pro ne fait pas le grand pas en avant qu’Apple avait prévu à l’origine. The Information qualifie cet échec de « sans précédent dans l’histoire du groupe ».

Cette annonce intervient après l’échec d’Apple à contourner une paire de brevets Qualcomm. Le designer de puces basé à San Diego aura donc une part de 100 % de toutes les puces de modem 5G utilisées sur la gamme d’iPhone 15 de l’année prochaine. À l’origine, Apple espérait utiliser les puces de modem 5G qu’elle avait conçues elle-même sur 80 % des iPhone 15 de 2023, laissant à Qualcomm une part de seulement 20 %. Mais, les brevets de Qualcomm signifient qu’elle continuera à fournir à Apple tous les modems 5G qui seront utilisés dans la gamme d’iPhone 2023.

L’unité de conception de puces d’Apple n’a pas eu à faire face à beaucoup d’obstacles sur la route, alors quand ils se produisent, c’est une grande nouvelle. En plus de ne pas être en mesure de développer le GPU de nouvelle génération et son propre modem 5G (pour différentes raisons), Apple a continué à faire face à l’exode de plusieurs designers et ingénieurs de haut niveau.

Lorsque Gerard Williams III, le meilleur designer de CPU de l’entreprise à l’époque, a pris la poudre d’escampette en 2019 pour créer sa propre entreprise, il a été remplacé chez Apple par Mike Fillipo. Ce dernier ne se serait pas entendu avec les ingénieurs et serait parti pour rejoindre Microsoft. Et alors qu’il s’agit évidemment d’un poste clé, Apple n’a pas encore trouvé de remplaçant. L’unité est dirigée par Johny Srouji qui a le titre de vice-président senior de la technologie matérielle chez Apple.