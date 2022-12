Netflix diffusera des séances d’entraînement Nike pour la résolution du Nouvel An

Netflix commencera à diffuser des cours de fitness du Nike Training Club à tous ses abonnés le 30 décembre, la plateforme continuant à se diversifier dans d’autres types de contenus.

Les cours seront répartis en deux lots, le second devant sortir périodiquement l’année prochaine, mais on ignore encore ce qui sera proposé. Lorsque tout sera terminé, vous aurez à votre disposition plus de 30 heures de séances d’entraînement. Pour la première série, vous disposez de 5 programmes comprenant 90 séances d’entraînement réparties sur 46 vidéos différentes. Le tout sera disponible en 10 langues différentes. On ne sait pas non plus en quoi consisteront les séances d’entraînement, mais au vu des noms, on peut au moins deviner ce qu’elles comporteront.

Par exemple, le programme en 6 épisodes Fall in Love with Vinyasa Yoga consistera évidemment à apprendre aux gens à faire du yoga. Two Weeks to a Stronger Core, qui comprend 7 épisodes, se concentrera sur le renforcement de la partie centrale du corps, c’est-à-dire les abdominaux et le bas du dos. Ensuite, il y a HIT & Strength with Tara (14 épisodes), qui portera très probablement sur des exercices d’entraînement à haute intensité (HIT) et vous fera transpirer.

Les deux autres sont plus nébuleux. Vous avez Feel-Good Fitness et Kickstart Fitness with the Basics qui comptent respectivement six et 13 épisodes. Nike déclare que le programme Training Club « [s’adresse] à tous les niveaux de forme physique, [nécessite] peu ou pas d’équipement, et [couvre] un large éventail de types d’entraînement, de durées et d’intensités ». Ces deux derniers programmes sont probablement les plus détendus et les plus adaptés aux débutants qui commencent leur parcours de remise en forme.

Une diversification des activités

Ce n’est pas la première fois que Netflix intègre du contenu sur la santé et le bien-être à sa plateforme. La plateforme a lancé le contenu Headspace qui apprend aux téléspectateurs comment méditer, ainsi que des guides de session. En ce qui concerne les autres contenus, Netflix a surtout commencé à lancer ses propres jeux vidéo plus tôt cette année basés sur des séries TV populaires comme Stranger Things, bien que les titres laissent beaucoup à désirer et ne soient pas super populaires.

Cependant, je préfère que Netflix fasse des choses positives, comme créer de nouvelles formes de contenu, plutôt que d’essayer de se débarrasser du partage de mot de passe, qui devrait commencer en 2023.