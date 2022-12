Le design du OnePlus 11 présenté officiellement dans des images et une vidéo

Après des rumeurs et des rendus, OnePlus a officiellement posté les images teaser officielles du OnePlus 11 et la courte vidéo qui confirme le design arrière et la grande partie de l’appareil photo ainsi que le marquage Hasselblad entre les capteurs de la caméra matricielle. Elle montre également le cadre métallique et le curseur d’alerte.

L’image montre le smartphone dans les coloris noir et vert. Dans une publication, Li Jie, président de OnePlus China, a déclaré qu’un design ingénieux attirera beaucoup d’attention, mais si vous êtes sérieux dans la fabrication d’un produit, vous devez faire de votre mieux dans les endroits que les gens n’ont pas remarqué.

Il a ajouté que pour le cercle de verre à la jonction du bord de la caméra, OnePlus a fait un design de flux analogue au ciel, et a traité le verre avec une transition de surface incurvée continue. Cela permet de rendre le verre et l’anneau d’objectif en acier inoxydable parfaitement intégrés, ce qui rend non seulement la transition du module d’objectif du OnePlus 11 plus lisse, mais apporte également un sentiment esthétique élégant et fluide visuellement, a-t-il ajouté.

Il s’est également interrogé sur le design de la « ligne d’horizon fluide » du smartphone. Interrogé sur la sortie du OnePlus 11 en Chine, il a déclaré que davantage de détails seront révélés le lundi 26 décembre.

La société a déjà confirmé que le lancement mondial du téléphone lors d’un événement en Inde le 7 février 2023.