La feuille de route des smartphones Pixel de Google jusqu’en 2025 aurait été divulguée

Au cours des dernières années, Google a adopté une stratégie plutôt étrange consistant à divulguer ses produits bien à l’avance. L’exemple le plus récent d’une telle fuite calculée est la tablette Pixel Tablet, dont on parle toujours. Bien qu’il reste plusieurs mois avant sa sortie, elle est déjà apparue dans le matériel promotionnel de Google. Plus tôt cette année, Google a également choisi de partager des images de ses smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro lors de la conférence Google I/O en mai 2022, soit 5 bons mois avant que les appareils ne fassent leurs débuts lors de l’événement #MadeByGoogle d’octobre 2022.

Il est intéressant de noter que la décision de Google de faire fuiter ses produits a eu peu d’effet sur les leakers de smartphones, dont beaucoup continuent de partager des détails sur les futurs lancements de produits et de poster des rendus d’appareils Google non annoncés à intervalles réguliers.

Aujourd’hui, l’intégralité de la feuille de route des téléphones Pixel de Google pour 2023-2025 a fait surface en ligne. Selon Android Authority, une source nous a fourni un rapide coup d’œil sur ce qui va arriver en 2023 et même au-delà.

Selon la source, même si les auteurs ont soigneusement vérifié ces informations, cette feuille de route n’est vraiment pas destinée à l’être. Certaines parties de la proposition sont gravées dans le marbre, mais d’autres sont encore en discussion, selon la source.

Quoi qu’il en soit, voici un résumé de ce qu’Android Authority dit que nous pouvons attendre dans les années à venir :

Printemps 2023 — Pixel 7a (écran 90 Hz, prix de 449 dollars).

Printemps 2023 — Pixel Fold Pixel Fold (prix de départ 1799 dollars)

Automne 2023 — Pixel 8 (puce nouvelle génération, écran et châssis plus petits que le Pixel 7)

Automne 2023 — Pixel 8 Pro (même taille que le Pixel 7 Pro)

Printemps 2024 — Pixel 8a (provisoire, prix de 499 dollars s’il est lancé)

Automne 2024 — Pixel 9 (puce nouvelle génération, même taille que le Pixel 8)

Automne 2024 — Pixel 9 Pro (écran de 6,7 pouces)

Automne 2024 — Pixel 9 Pro (écran de 6,3 pouces, mais mêmes caractéristiques que le modèle plus grand)

2024 — Pixel Fold 2 (provisoire)

Automne 2025 — Pixel 10 (puce nouvelle génération pour les écrans de petite et grande taille)

Automne 2025 — Pixel 10 Pro (petites et grandes tailles d’écran)

Automne 2025 — Pixel Flip (provisoire)

La prochaine série de Google Pixel en 2023

La gamme de Pixel va changer l’année prochaine. Deux smartphones Pixel, dont les noms de code sont « Lynx » et « Felix », seront lancés en avril ou en mai. « Lynx » est le Pixel 7a, et « Felix » est le Pixel Fold.

Le rapport cite également qu’une source a déclaré que Google préservera le prix de 459 euros du Pixel 7a, correspondant au Pixel 6a. Les fuites ont suggéré que le 7a aurait une recharge sans fil et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. En outre, le smartphone pliable Pixel serait vendu au prix précédemment annoncé de 1 799 dollars, ce qui le place directement contre la série Galaxy Z Fold de Samsung. « Notre source n’a pas pu corroborer ces détails », précise le rapport.

Plus tard en 2023, Google dévoilera le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Selon le rapport, la série Pixel 8 ne verra pas beaucoup de changements. Le Pixel 8 (nom de code « Shiba ») aura un écran et un châssis plus petits. « Husky » (le Pixel 8 Pro) aura le même écran et les mêmes mesures que le Pixel 7 Pro. Zuma est le nom de code pour la puce du Pixel 8. Celle-ci devrait être connue comme le Tensor G3.

La série des Google Pixel en 2024

Le Pixel 8 a a pour nom de code « Akita ». En fonction des ventes du Pixel 7a, le plan pourrait changer. Google pourrait passer d’un lancement annuel à un lancement bisannuel des smartphones de la série A, indique une source (tous les deux ans).

Cela mettrait la série A en phase avec l’iPhone SE d’Apple, qui arrive tous les deux ans et reste sur les étagères des boutiques pendant cette période. En fonction de la popularité du Pixel 7a, Google pourrait passer à des lancements bisannuels de la série A, selon le rapport.

La série Google Pixel 9

Google lancera le Pixel 9 en 2024. Selon les informations, cette série contiendra trois appareils. Le premier sera le Google Pixel 9 standard, qui sera analogue au Pixel 8, qui, rappelons-le, est légèrement plus petit que le Pixel 7. Le Pixel 9 Pro, dont le nom de code est « Komodo », aurait un écran de 6,7 pouces. Le deuxième modèle de niveau Pro est « caïman ». Ce smartphone de 6,3 pouces comprendrait toutes les capacités de niveau pro de la variante de 6,7 pouces.

Un Pixel 9 de niveau pro plus petit pourrait être lancé. Les sources ont comparé cela aux sorties d’iPhone. Le Pixel 9 est comme un iPhone 14 ; le « Caïman » est comme un iPhone 14 Pro. Le « Komodo » de 6,7 pouces ressemble à un iPhone 14 Pro Max.

Google veut imiter le plan de dimensionnement d’Apple, il lui faut donc un smartphone de niveau pro plus petit que le Pixel 7 Pro. Le prix, le nom et la disponibilité sont inconnus, mais trois smartphones sont prévus. Le Tensor G4, surnommé « Redondo », devrait faire ses débuts sur les trois téléphones. Le rapport indique également qu’un appareil qui peut être plié est prévu pour 2024, mais on ne sait pas encore grand-chose à son sujet.

La série Pixel en 2025

La feuille de route Pixel 2025 de Google sera largement affectée par les initiatives de 2023 et 2024, affirme une source. Google envisage un smartphone à clapet pliable pour concurrencer le Galaxy Z Flip. Si elle adopte cette approche, les débuts à l’automne 2025 de la série principale des Pixel contiendraient le smartphone pliable, un modèle standard non pliable (le Pixel 10), et deux variantes de niveau Pro, une plus petite et une plus grande.

Google prévoit un smartphone pliable à clapet pour 2025 et a une autre méthode. Google irait de l’avant avec quatre smartphones non pliables si elle abandonne le smartphone à clapet. Il s’agirait d’un modèle standard en petite et grande tailles, et d’un modèle pro. Encore une fois, c’est le plan actuel d’Apple pour les iPhones Les éventuels successeurs du Pixel Fold en 2025 dépendront de la réception du marché de 2023.

Cependant, il y a un facteur important qui pourrait grandement influencer les futurs plans de Google : la récession naissante et les problèmes économiques qui ont vu l’inflation monter en flèche, ce qui fait que de nombreux consommateurs remettent à plus tard les gros achats comme les nouveaux smartphones.