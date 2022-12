by

Les smartwatches Mobvoi sont désormais plus performantes pour suivre votre sommeil

Mobvoi a teasé sa prochaine TicWatch il y a quelques mois, avec le chipset Snapdragon W5+ récemment annoncé et une foule de nouvelles fonctionnalités, mais l’annonce officielle se fait toujours attendre. Ce que tous les fans de la TicWatch reçoivent maintenant, c’est une nouvelle mise à jour de l’application compagnon de la TicWatch, qui fournira de nouvelles fonctionnalités avancées de suivi du sommeil.

Une grande partie de la mise à jour concerne les fonctions d’apaisement audio : Les utilisateurs de la TicWatch pourront utiliser l’application pour écouter une variété de chansons qui les aideront à s’endormir. De plus, ils pourront surveiller leurs siestes et voir un aperçu de leurs habitudes de sommeil hebdomadaires et mensuelles.

L’application propose également des informations sur le sommeil alimentées par l’IA, comme la durée de chaque cycle de sommeil et un rappel de réveil pour le prochain cycle de sommeil. En plus de ces fonctionnalités, l’application sera désormais en mesure de suivre les siestes courtes et de fournir des données sur ces siestes dans un onglet séparé.

Les utilisateurs pourront également consulter toutes leurs données de suivi du sommeil dans des rapports hebdomadaires et mensuels. Ces rapports donneront un aperçu des habitudes de sommeil et un regard plus approfondi sur les données recueillies.

La mauvaise nouvelle est que certaines de ces nouvelles fonctions de suivi du sommeil ne sont disponibles que dans le cadre de l’abonnement de 4,99 dollars par mois. Les utilisateurs VIP auront accès à 50 chansons apaisantes au lieu des 12 disponibles pour les utilisateurs gratuits, et ils obtiendront également des tendances concernant leur fréquence cardiaque max/min, leur SpO2 et d’autres caractéristiques du sommeil.

Vous pouvez télécharger l’application Mobvoi pour iOS et Android et bénéficier de l’abonnement VIP pour seulement 2,99 dollars/mois si vous décidez de l’utiliser jusqu’à la fin de l’année.