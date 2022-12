Twitter a relancé sa formule d’abonnement Blue il y a quelques semaines, et étend désormais son portefeuille d’abonnements avec Twitter Blue for Business. Celui-ci permet à une entreprise d’associer à son compte un nombre quelconque de personnes, d’entreprises et de marques affiliées.

Les comptes liés par cet abonnement professionnel recevront un petit badge avec la photo de profil de leur société mère à côté de leur coche bleue ou dorée. En outre, sur la base d’une liste fournie par la société mère, les comptes liés à cette dernière seront vérifiés et formellement liés à leur identifiant parent.

Today, we’re rolling out Twitter Blue for Business, a new program that lets businesses distinguish their brands and key employees on Twitter. These accounts will show a square company badge next to their display names. pic.twitter.com/d6sNPqFNnY

— Twitter Business (@TwitterBusiness) December 19, 2022