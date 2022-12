Apple va vous permettre de réparer votre propre Mac de bureau

Le programme d’autoréparation d’Apple a été lancé au début de l’année, mais jusqu’à présent, il ne permettait de réparer que les iPhone. Il a récemment été étendu aux Mac, et maintenant, d’autres ordinateurs d’Apple se joignent à la fête.

Vous pouvez consulter la collection de manuels de réparation pour tous ces produits sur le site Web d’Apple ; en fait, vous devez passer par le manuel si vous voulez profiter du programme de réparation en libre-service.

Comme le note Six Colors, Apple étend officiellement son programme d’autoréparation à l’iMac M1, au Mac mini M1 et au Mac Studio. Le programme est également étendu au moniteur Studio Display de la société. Auparavant, en ce qui concerne les produits Mac, vous ne pouviez réparer que la gamme de modèles MacBook Air et MacBook Pro M1 de la société. Vous pouviez également réparer les modèles d’iPhone à partir de l’iPhone 12.

Gardez à l’esprit que le programme de libre-service d’Apple est réservé aux utilisateurs expérimentés qui souhaitent tenter de réparer eux-mêmes leur matériel. La plupart des gens devraient tout de même envoyer leur smartphone, ou leur ordinateur, dans un centre de réparation agréé. Cela dit, si vous avez l’expertise nécessaire ou si vous êtes prêt à apprendre à vos risques et périls, c’est un moyen cool, et même moins cher, de faire réparer votre appareil.

Pas pour tout le monde

Quoi qu’il en soit, si vous n’êtes pas intimidé par ce que vous voyez dans les manuels, le coût de certaines pièces pourrait vous dissuader de vous lancer dans une réparation. Dans le cas de l’écran Studio Display, si vous devez remplacer la dalle elle-même, vous risquez de faire mal à votre portefeuille. Apple indique que le remplacement de l’écran à nano-texture coûte 967,12 dollars, ce qui revient à 879,12 dollars une fois que vous avez renvoyé l’écran original cassé. La location du kit d’outils coûte 49 dollars, mais vous serez remboursé après avoir tout renvoyé.

Si vous souhaitez tenter votre chance, n’hésitez pas à vous rendre sur le portail « Magasin de réparation en service interne pour les produits Apple » pour vous lancer.

Si vous bénéficiez de la couverture AppleCare pour votre Mac, le fait de l’emmener dans un Apple Store ou un autre centre de réparation agréé vous facilitera grandement la vie. Mais pour ceux qui ne sont plus sous garantie et qui disposent d’un bricoleur de confiance, cette option est au moins maintenant possible, même si elle est compliquée et coûteuse.