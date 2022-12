Le Raspberry Pi 5 n’arrivera pas en 2023, la société espérant une « année de reprise »

by

En raison des effets conjugués de la pandémie et des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui en découlent, il est peu probable que Raspberry Pi mette à jour son ordinateur miniature phare l’année prochaine. Les rares personnes qui ont essayé d’acheter un Raspberry Pi au cours de l’année écoulée peuvent être choquées, mais le PDG de Raspberry Pi a fait le point sur le prochain modèle de Raspberry Pi : il n’arrivera pas l’année prochaine.

Dans une interview accordée à ExplainingComputers, Eben Upton passe en revue les pressions de l’offre qui ont eu un impact sur la disponibilité des ordinateurs monocartes. 18 mois après le début de la « disponibilité restreinte » de l’appareil, Upton affirme que l’entreprise est en mesure de mettre de côté des centaines de milliers d’unités pour les revendeurs. Il note que les entreprises qui utilisent principalement l’offre existante de Pi ne sont pas des entreprises gigantesques, mais des « opérations familiales » qui ont basé leurs produits matériels sur la plateforme Pi et achètent quelques centaines de Pi pour leurs besoins.

« Nous ne voulons pas que les gens se retrouvent sur une liste d’attente », explique Upton à ExplainingComputuers. « Nous voulons que les gens se réveillent le matin, veulent un Raspberry Pi, puis en obtiennent un à 9 heures le lendemain matin ».

Cependant, dans un avenir proche, ce Pi du lendemain sera probablement un Pi 3A+, un Pi Zero 2 W, ou, plus tard et avec un peu de chance, un Pi 4. Le Pi 5 n’est pas dans les tuyaux de sitôt.

« Ne vous attendez pas à un Pi 5 l’année prochaine… l’année prochaine est une année de reprise », a déclaré Upton. « D’un côté, cela nous a en quelque sorte ralentis. D’un autre côté, ça a tout ralenti. Il y a donc du mérite, je pense, à passer une année avant d’envisager d’introduire quoi que ce soit… à passer une année à se remettre de ce qui vient de nous arriver à tous ».

Un grand écart entre les mises à jour générationnelles

L’introduction d’un Raspberry Pi 5 qui ne pourrait pas « s’adapter correctement » à la demande, ou qui grignoterait l’approvisionnement d’autres appareils Pi, serait « un désastre », a déclaré Upton. Toutes les pénuries ne sont pas liées aux puces, note Upton. « Certaines concernent l’emballage, d’autres les capacités de test, d’autres encore les substrats ». Ces produits transformés, également, pourraient être cannibalisés par un tout nouveau produit, a déclaré Upton. « Nous allons être très attentifs à la manière dont nous envisageons d’aller de l’avant ».

Cela fait plus de trois ans que Raspberry Pi a présenté le Pi 4 en 2019, ce qui représente déjà un grand écart entre les mises à jour générationnelles. Un retard jusqu’en 2024 ou plus tard signifie qu’il pourrait y avoir quatre ou même cinq ans entre le Pi 4 et le Pi 5.

Vous pouvez entendre le point de vue d’Upton sur les possibilités du RISC-V, le prix des Pi, les applications industrielles et bien plus encore dans l’interview vidéo d’ExplainingComputers.