Lenovo dévoile de nouveaux ordinateurs portables ThinkPad et moniteurs ThinkVision avant le CES 2023

Lenovo vient de dévoiler plusieurs nouveaux ordinateurs portables ThinkPad, moniteurs ThinkVision, ordinateurs portables IdeaPad, ordinateurs de bureau IdeaCentre Mini et tablettes Tab M9 avant le CES 2023. Les nouveaux appareils sont principalement axés sur les nouveaux environnements de travail hybride et présentent de nouveaux appareils légers, des modèles 2-en-1 et des ordinateurs portables ultraportables équipés des derniers processeurs Intel Core.

Lenovo a également annoncé une demi-douzaine d’accessoires, aidant les utilisateurs à devenir plus efficaces en vivant dans le nouvel écosystème hybride. La société a annoncé la nouvelle station de bureau Lenovo Go, la webcam Lenovo Go 4K Pro, le clavier et la souris combinés rechargeables Lenovo Professional Wireless, ainsi que les nouveaux moniteurs Lenovo série L, série T et ThinkVision série P 4K.

ThinkPad X1 Carbon (Gen 11)

Le nouveau Lenovo ThinkPad X1 Carbon est doté d’un grand écran OLED de 14 pouces. Il est disponible avec une résolution allant jusqu’à 2,8 K et offre une luminosité de 400 nits et HDR500. Les bords d’écran sur le côté sont fins, et il y a également une caméra full HD sur le dessus avec un capteur IR. L’ordinateur portable fonctionne sous Windows 11, et ses dimensions sont de 315,6 x 222,5 x 15,36 mm. Le ThinkPad X1 est également ultra-léger : il ne pèse que 1,12 kg.

En ce qui concerne les spécifications, il est équipé des derniers processeurs Intel Core, et peut être configuré avec jusqu’à 64 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 2 To de SSD NVMe PCIe Gen 4. Il est doté d’un processeur graphique Intel Iris X, de haut-parleurs Dolby Atmos avec Dolby Voice et de microphones à 360 degrés pour les conférences.

Côté ports, on trouve deux ports Thunderbolt 4, deux USB-A 3.2, un HDMI 2,0 b et une prise casque de 3,5 mm. L’ordinateur portable dispose également du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6E, et il prend également en charge la 5G sub-6GHz, la 4G LTE avec eSIM et Nano SIM. Le X1 Carbon dispose également d’une batterie de 57 Whr, et d’un capteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation. Il est également équipé d’une puce dTPM 2.0 et est certifié MIL-STD 810 H.

Le Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Gen 11) sera disponible à partir d’avril 2023, à partir de 1 729 dollars.

ThinkPad X1 Yoga (Gen 8)

Analogue au ThinkPad X1 Carbon, le X1 Yoga dispose d’un écran OLED 4K de 14 pouces avec 500 nits de luminosité, et il y a également une option AOFT Touch sur certains modèles. L’écran peut également se retourner et passer en mode tente, ce qui permet aux utilisateurs de l’utiliser comme ils le souhaitent. Le X1 Yoga est équipé d’une caméra full HD et d’un capteur IR MIPI. L’ordinateur portable est préinstallé avec Windows 11 et est assez petit avec ses 314,4 x 222,3 x 15,53 mm. L’appareil pèse 1,36 kg.

À l’intérieur, il est équipé des derniers processeurs Intel Core, jusqu’à 64 Go de mémoire LPDDR5, jusqu’à 2 To de SSD PCIe NVMe Gen 4 et de la carte graphique Intel Iris X. Comme le X1 Carbon, il prend en charge l’audio Dolby Atmos avec Dolby Voice et des microphones quadri-réseaux à 360 degrés.

En ce qui concerne les ports, le X1 Yoga dispose de deux ports Thunderbolt 4, de deux USB-A 3.2, d’un HDMI 2,0 b et d’une prise casque de 3,5 mm. Il y a aussi le Bluetooth 5.2, le Wi-Fi 6E, le 5G sub-6GHz, le 4G LTE avec eSIM et Nano SIM. Il y a également une puce dTPM 2.0, un capteur d’empreintes digitales, ainsi que la norme MIL-STD 810 H. Il dispose également d’une batterie de taille décente de 57 Whr.

Le Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 8) sera disponible à partir d’avril 2023, à partir de 1 859 dollars.

ThinkPad X1 Nano (Gen 3)

Le ThinkPad X1 Nano présente un facteur de forme traditionnel et compact. Il est fin, léger et présente des rebords étroits pour un look moderne et homogène. Il dispose d’un écran de 13 pouces avec une résolution allant jusqu’à 2K et une luminosité de 450 nits. Il existe également une option tactile AOFT pour certains modèles. Comme les autres ThinkPad de cette liste, il est équipé d’une caméra full HD et d’un capteur IR MIPI. Le X1 Nano ne pèse que 0,97 kg et ses dimensions sont de 293,2 x 208 x 14,47 mm.

Sur le plan de la configuration, le ThinkPad X1 Nano présente une configuration presque identique à celle des autres ThinkPad rafraîchis. Il est équipé des derniers processeurs Intel Core et dispose d’une mémoire LPDDR5 de 16 Go, d’un SSD NVMe PCIe Gen 4 de 2 To et d’une carte graphique Iris X d’Intel. Côté batterie, il est alimenté par une batterie de 49,6 Whr.

Le ThinkPad X1 Nano dispose de deux ports Thunderbolt 4, de deux ports USB-A 3.2, d’un port HDMI 2.0b et d’une prise casque de 3,5 mm. Il est également équipé du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6E, de la 5G sub-6GHz, de la 4G LTE avec eSIM et Nano SIM. Il est également équipé d’une puce dTPM 2.0, d’un capteur d’empreintes digitales et de la norme MIL-STD 810 H.

Le Lenovo ThinkPad X1 Nano (Gen 3) sera disponible à partir d’avril 2023, à partir de 1 649 dollars.

ThinkVision P27pz-30 & P32pz-30 (Gen 30)

Les nouveaux moniteurs de la série P sont équipés d’écrans mini-LED, prenant en charge 1 152 zones de gradation. Ils sont disponibles en tailles d’écran de 27 et 31,5 pouces et prennent en charge les formats HDR10 et HLG. Ils sont également certifiés DisplayHDR1000 et atteignent une luminosité maximale de 1200 nits. Lenovo affirme que ces deux moniteurs sont excellents pour les créateurs, car ils intègrent les normes DCI-P3 et Adobe RGB et disposent de la technologie anti-scintillement pour réduire la fatigue oculaire.

Le logiciel ThinkColours de Lenovo permet de configurer et de gérer facilement les couleurs, et peut automatiquement atténuer l’écran lorsque l’utilisateur s’éloigne, et ajuster la luminosité de l’écran en fonction de la lumière ambiante.

Les nouveaux moniteurs peuvent également se connecter avec des ordinateurs portables, des smartphones et des tablettes compatibles USB-C ou Thunderbolt, offrant jusqu’à 40 Gb/s de transfert de données et de vidéo par un seul câble USB4. Ils prennent également en charge des moniteurs 4K, et peuvent fournir jusqu’à 15W d’alimentation aux smartphones et 140W à d’autres appareils.

Les moniteurs offrent trois ports USB Type-C, quatre Type-A et deux HDMI 2.1, ainsi que des ports Ethernet et DP. Lenovo indique que le support est fabriqué en aluminium PCC à 90 %, en ABS PCC à 95 % pour le couvercle arrière et en ABS PCC à 85 % pour le cadre et le support, afin de réduire les déchets et d’être plus écologique.

Le ThinkVision P32pz-30 sera disponible à partir d’août 2023 au prix de 1 599 dollars. Le prix du ThinkVision Mini LED P27pz-30 coûtera 1 699 euros en Europe, et qu’il sera disponible en août 2023.

Moniteurs ThinkVision VoIP (Gen 30)

Les nouveaux moniteurs ThinkVision VoIP (T27hv-30, T24mv-30 et T24v-30) intègrent des fonctions qui améliorent et simplifient l’expérience des réunions virtuelles. Les nouveaux moniteurs sont équipés de caméras de 5 mégapixels avec capteurs infrarouges, d’un objectif RVB séparé et d’un obturateur de confidentialité, d’un double microphone intégré avec suppression du bruit et de deux haut-parleurs 5 W intégrés.

La nouvelle génération de moniteurs VoIP comprend un bouton Microsoft Teams dédié qui permet de lancer immédiatement l’application, aidant ainsi les utilisateurs à se lancer directement dans des conférences téléphoniques en appuyant simplement sur un bouton. Ces moniteurs prennent également en charge Windows Hello pour une option de connexion plus sécurisée.

Lenovo indique que ces moniteurs sont également dotés d’un feu de circulation qui peut devenir rouge lorsque l’utilisateur est en communication ou lorsqu’il a passé trop de temps devant son écran. Il y a également un avertissement de distance pour alerter les utilisateurs lorsqu’ils sont trop près de l’écran. Il existe également des « capteurs de détection humaine et de lumière » qui peuvent ajuster automatiquement l’écran en fonction de la lumière bleue.

Le nouveau ThinkVision T27hv-30 est équipé d’un écran QHD de 27 pouces, tandis que les ThinkVision T24mv-30 et T24v-30 sont équipés d’un écran IPS FHD de 23,8 pouces. Les T27hv-30 et T24mv-30 prennent également en charge l’USB-C en amont.

Les moniteurs Lenovo ThinkVision VOIP (T27hv-30, T24mv-30 et T24v-30) seront disponibles à partir de mai 2023. Les prix débuteront respectivement à partir de 519, 399 et 259 dollars.

ThinkVision P49w-30 (Gen 30)

Ceux qui travaillent devant une configuration à deux écrans apprécieront probablement ce nouveau mastodonte. Le nouveau ThinkVision P49w-30 est un ultra-large, et il mesure 49 pouces en diagonale. Il est doté d’une dalle IPS QHD et offre un rapport de contraste de 2000:1. Il dispose de 13 ports, dont une fonctionnalité de docking avec deux ports Thunderbolt 4 avec une alimentation jusqu’à 100W, et un port USB-C en façade avec une capacité de charge rapide de 15 W.

Le moniteur prend en charge une grande variété d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables, et Lenovo affirme que c’est un appareil parfait qui peut servir de solution 2-en-1, sans avoir à s’occuper de tous les câbles. Le moniteur peut également basculer entre deux sources PC, ce qui se fait en un clic. La fonction True Split permet également aux utilisateurs de diviser un moniteur en deux, ce qui permet de régler indépendamment les paramètres et les ratios.

Le ThinkVision P49w-30 prend également en charge le chaînage jusqu’à deux autres moniteurs double Quad HD en Thunderbolt 4, et il dispose de deux haut-parleurs 5W intégrés. En outre, le moniteur prend également en charge la caméra et le microphone modulaires ThinkVision MC60.

Le nouveau Lenovo ThinkVision P49w-30 sera disponible à partir de juin 2023 au prix de 1 699 dollars.