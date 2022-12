Récapitulatif Instagram 2022 : comment faire votre Reel de fin d’année ?

En 2022, Instagram a pivoté vers un nouvel accent sur le contenu vidéo avec sa fonctionnalité Reels. Bien que ce changement ait été pour le moins controversé, de nombreux utilisateurs apprécient le mélange de contenu photo et vidéo de l’application. De nombreuses applications offrent aux utilisateurs leur propre façon de se remémorer l’année qu’ils ont passée, comme Spotify et Apple Music. Instagram se joint également à la fête avec Recap Reels.

Les Recap Reels d’Instagram sont essentiellement un Reel personnalisable que vous pouvez utiliser pour partager vos souvenirs préférés de l’année, qu’ils aient été postés sur Instagram ou non.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de créer votre propre bobine de récapitulation.

Comment créer un Recap Reel 2022 sur Instagram ?

Comme le reste des outils de création de Reels sur Instagram, la création d’un Recap Reel est entièrement gratuite et simple à réaliser depuis votre smartphone. Il convient de souligner que les Recap Reels n’ont pas encore été déployées pour tous les utilisateurs d’Instagram, donc si vous suivez les étapes ci-dessous et que vous n’y avez pas accès, ne vous inquiétez pas — vous aurez la possibilité de créer la vôtre bien assez tôt. Revenez plus tard et vous devriez y avoir accès dans les jours à venir.

Ouvrez Instagram et allez dans l’onglet Reels en sélectionnant l’icône du bouton Play en bas de l’écran. Une fois dans l’onglet Reels et sélectionnez l’icône de la caméra dans le coin supérieur droit de l’écran pour créer un nouveau Reel Lorsque les outils de création de Reel sont ouverts, sélectionnez Modèles tout en bas de l’écran, à côté de Reel Ici, vous aurez accès à une poignée de modèles différents de Recap Reel. Une fois que vous avez choisi le modèle que vous préférez, sélectionnez le bouton Utiliser un modèle en bas de l’écran Après avoir sélectionné un modèle, vous aurez la possibilité de remplacer les clips vidéo du modèle par vos propres photos et vidéos. Les clips sont répertoriés en bas de l’écran dans l’ordre où ils apparaissent dans le modèle de bobine. Sélectionnez un clip à remplacer Une fois que vous avez sélectionné un clip à remplacer, Instagram fait apparaître votre pellicule de photos. Sélectionnez les clips que vous souhaitez utiliser à la place des séquences du modèle, puis sélectionnez le bouton Flèche dans le coin inférieur droit de l’écran Une fois vos clips sélectionnés, vous obtenez un aperçu de votre Recap Reel. Ajustez les clips si nécessaire, puis sélectionnez le bouton blanc intitulé Suivant dans le coin inférieur droit de l’écran Vous pouvez maintenant regarder votre Recap Reel en plein écran et effectuer tout montage supplémentaire que vous souhaitez. Les outils d’édition sont les mêmes que ceux utilisés pour le partage normal de photos et de vidéos. Une fois que vous avez terminé vos modifications, sélectionnez Suivant Ajoutez une légende à votre Recap Reel en saisissant du texte dans la zone de texte Écrire une légende…, modifiez la couverture du Reel (l’image du Reel que les gens verront avant de la sélectionner pour la regarder) et ajoutez toute information supplémentaire comme les lieux et les identifications. Une fois que vous êtes prêt à publier votre Recap Reel, sélectionnez Partager et le Reel sera publié sur votre profil Instagram

Voilà, vous avez créé votre propre Recap Reel Instagram 2022 !