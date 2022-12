Elon Musk confirme qu’il va quitter son poste de PDG de Twitter

Elon Musk affirme qu’il quittera son poste de PDG de Twitter « dès que je trouverai quelqu’un d’assez fou pour prendre le poste ».

L’entrepreneur milliardaire, qui a acquis la société à la fin du mois d’octobre dans une transaction d’une valeur de 44 milliards de dollars, a fait cette déclaration dans un tweet mardi soir, ajoutant qu’une fois qu’un nouveau PDG sera en place, il « se contentera de diriger les équipes de logiciels et de serveurs ».

Étant donné que le réseau social est principalement constitué de logiciels et de serveurs (surtout après les licenciements massifs), il est clair que Musk aura toujours un contrôle direct sur l’entreprise, même s’il n’a pas le titre explicite de PDG. Ce n’est pas nécessairement une surprise ; Musk a un contrôle de facto sur le produit dans la plupart de ses entreprises, et il est toujours le propriétaire de Twitter en fin de compte. Mais cette annonce est probablement synonyme de déception pour tous ceux qui espéraient que son départ du poste de PDG mettrait un terme aux folles montagnes russes de Twitter.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

—Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022