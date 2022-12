La fuite des étuis du Samsung Galaxy S23 confirme le nouveau design

On ne sait pas grand-chose sur les spécifications du Galaxy S23 et du S23+. En ce qui concerne le calendrier de lancement, la série Galaxy S23 devrait être lancée à la mi-février ou à la fin février , contrairement à ce qui avait été précédemment annoncé. Il est dit que le retard est dû au fait que Samsung est incapable de fixer un prix pour les téléphones Galaxy S23.

La caméra de la série Galaxy S23 est également censée recevoir plusieurs autres améliorations, comme le S23 et le S23+ qui obtiendront une caméra principale du Galaxy S22 Ultra, et le Galaxy S23 Ultra qui sera équipé d’un appareil photo prometteur de 200 mégapixels !

Au lieu de cela, les étuis soutiennent la rumeur selon laquelle le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ auront chaque capteur photo dépassant individuellement du panneau arrière du téléphone , sans toute la partie du bloc de la caméra. En d’autres termes, les deux modèles les plus abordables ressembleront à l’actuel Galaxy S23 Ultra . Il est difficile de dire qu’il s’agit d’un changement significatif dans la conception, mais, pour les normes d’aujourd’hui, il peut certainement être considéré comme un.