Apple travaillerait sur plusieurs moniteurs, dont un Pro Display XDR mis à jour

Apple travaille sur de « multiples nouveaux » moniteurs externes équipés d’une puce Apple Silicon interne de l’entreprise, selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg. Cette gamme devrait inclure une version actualisée du Pro Display XDR, dont la dernière version date de 2019.

Selon Gurman, l’ajout des propres puces d’Apple devrait aider les écrans à « dépendre moins des ressources de l’ordinateur attaché ». Apple a de la même manière incorporé la puce A13 Bionic de l’iPhone 11 dans le Studio Display qu’elle a lancé en mars dernier, permettant au moniteur de prendre en charge certaines fonctionnalités comme Center Stage, l’audio spatial et les commandes vocales « Hey Siri ».

Outre le Pro Display XDR évoqué, on ne sait pas encore très bien quels autres types de moniteurs Apple a prévus. L’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ross Young affirme qu’Apple pourrait sortir un mini-écran LED de 27 pouces avec ProMotion au premier trimestre 2023, ce qui pourrait indiquer qu’Apple travaille sur une mise à jour du Studio Display de 27 pouces.

L’actuel Pro Display XDR d’Apple coûte 5 499 euros (sans compter le support Pro de 1 099 euros en option) et est équipé d’une dalle LCD 6K de 32 pouces capable d’atteindre une luminosité de 1 600 nits. Mais contrairement au précédent Pro Display XDR, ce nouveau moniteur pourrait ne pas être livré avant la sortie du prochain Mac Pro, dont Gurman dit qu’il est plus avancé dans le développement.

Apple était censé avoir lancé le Mac Pro à l’heure actuelle pour atteindre son objectif de convertir tous ses Mac au Apple Silicon dans les deux ans suivant la sortie de la puce M1. Toutefois, Gurman indique que des modifications de caractéristiques et une éventuelle délocalisation de la production au Vietnam ont entraîné des retards dans son développement. Alors qu’il était initialement prévu que le Mac Pro soit livré avec l’option d’une puce « M2 Extreme » très puissante, dotée de 48 cœurs de CPU et de 152 cœurs de GPU, Gurman indique que la complexité de la puce, ainsi que le coût et les ressources nécessaires à sa production, ont peut-être conduit Apple à abandonner cette idée.

Un Mac Pro doté d’une puce M2 Ultra

On s’attend maintenant à ce que le Mac Pro soit livré avec la nouvelle puce M2 Ultra, qui devrait comporter jusqu’à 24 cœurs de CPU et 76 cœurs de GPU, avec la possibilité de prendre en charge au moins 192 Go de mémoire. Selon Gurman, le Mac Pro conservera également sa capacité d’extension, permettant aux utilisateurs d’ajouter de la mémoire et du stockage.

Parallèlement, le prochain Mac mini pourrait être décliné en versions M2 et M2 Pro, tandis qu’Apple pourrait lancer ses MacBook Pro équipés de M2 Pro et M2 Max au début de l’année prochaine. Gurman note qu’Apple travaille également sur un iMac Pro avec du silicium Apple, mais cette machine a « subi des retards internes pour des raisons similaires à celles du Mac Pro. »