Un brevet d’Apple évoque des touches de MacBook qui changent de façon dynamique

Pour l’instant, Apple utilise bien sûr des claviers avec des étiquettes statiques et pré-imprimées qui ne peuvent pas être modifiées. Certaines touches qui ont plus d’un usage, comme les touches de lecture multimédia, sont dotées de plusieurs étiquettes afin que leur fonction soit claire.

C’est ce que révèle un brevet repéré par Patently Apple, qui décrit un clavier doté d’ un système de rétroéclairage flexible pouvant afficher n’importe quel symbole sur n’importe quelle touche . Plus précisément, des touches avec des « glyphes éclairables qui sont sélectivement visibles ou invisibles pour un œil humain non aidé ».