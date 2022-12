Google teste une application capable de lire les ordonnances rédigées par les médecins

Pour l’instant, cette technologie est à l’état de prototype de recherche et Google n’a pas encore pris de décision quant à son lancement. Une technologie comme celle-ci pourrait aider les patients du monde entier, et pas seulement en Inde.

Certains États demandent aux médecins d’envoyer les ordonnances à la pharmacie par voie électronique, ce qui réduit le nombre de ces erreurs. Selon un rapport publié l’année dernière par l’Institute of Medicine (IOM), 1,5 million de blessures se produisent chaque année parce que les pharmaciens et les employés de la santé lisent mal une écriture négligée.