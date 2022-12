HTC travaille sur un casque VR de type Meta Quest

Les Meta Quest et Quest 2 (anciennement Oculus Quest) sont toujours des appareils uniques dans le monde de la technologie, qui vous offrent une expérience de divertissement et de jeu en réalité virtuelle (VR) sans avoir besoin d’un PC connecté. HTC, fabricant des casques Vive, est sur le point de révéler sa réponse au Quest.

HTC a déclaré à The Verge qu’elle présenterait un nouveau casque de réalité virtuelle phare le 5 janvier 2023, lors du prochain Consumer Electronics Show (CES). La société affirme que le casque aura un design léger, et qu’il prendra en charge « les jeux, le divertissement, l’exercice [et] même certains des cas d’utilisation les plus puissants » comme la productivité et les outils d’entreprise.

Go small or go home. pic.twitter.com/PUqqKn4V5E — HTC VIVE (@htcvive) October 6, 2022

HTC promet une autonomie de 2 heures, des contrôleurs avec 6 degrés de liberté et un suivi de la main, et surtout, un design entièrement autonome — aucun PC externe n’est nécessaire, tout comme le Quest et le Quest 2. L’image unique semble montrer un design de type lunettes. Vous pouvez voir au moins une des caméras orientées vers l’extérieur, qui, selon HTC, transmettra un flux vidéo couleur à l’écran interne, permettant ainsi des expériences de réalité mixte.

Il n’y a pas encore d’informations sur les prix, mais un représentant de HTC a déclaré à The Verge : « Nous sommes à une époque où les casques VR grand public ont été massivement subventionnés par des entreprises qui essaient d’aspirer et de prendre des données personnelles pour les fournir aux annonceurs. Nous ne pensons pas que la façon dont nous voulons aborder la question soit de faire des compromis sur la vie privée ». Meta (anciennement Facebook) a augmenté le prix du Quest 2 à 400 $ en août, probablement parce qu’il ne pouvait plus subventionner le casque au même niveau. L’appareil de HTC pourrait se retrouver autour du même prix, voire plus.

Le passage des couleurs semble être l’objectif principal de ce produit — ce qui n’est pas surprenant étant donné que Meta et d’autres en ont également fait leur priorité. Le passage des couleurs signifie que vous pouvez voir le monde réel en couleur lorsque vous portez le casque grâce aux caméras orientées vers l’extérieur.