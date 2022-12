L’usine Foxconn lève la plupart des restrictions, la production d’iPhone va reprendre du peps

La production d’iPhone a été massivement touchée par les restrictions liées au COVID en Chine, notamment dans l’usine Foxconn de Zhengzhou. En raison d’un système dit « point à point », les employés de l’usine n’étaient autorisés à se déplacer qu’entre leur chambre et les lignes de production, toujours sous surveillance, afin de s’assurer que les risques de contracter et de propager le COVID sont proches de zéro.

Mais, la Chine ayant elle-même assoupli ses restrictions, Foxconn fait désormais de même et, surtout, ce système très critiqué semble également abandonné.

Un rapport de Bloomberg révèle que la plupart des restrictions COVID sont également levées, de sorte qu’en fin de compte, la production d’iPhone pourrait commencer à gagner du terrain d’ici la fin de l’année.

Apple elle-même a averti en novembre que la production des iPhone était impactée par les restrictions COVID, l’entreprise reconnaissant que les modèles Pro de la série de dernière génération étaient les plus touchés.

Apple a reconnu les problèmes de production

« Les restrictions COVID-19 ont eu un impact temporaire sur le principal site d’assemblage de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max situé à Zhengzhou, en Chine. L’usine fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite. Comme nous l’avons fait tout au long de la pandémie de COVID-19, nous donnons la priorité à la santé et à la sécurité des employés de notre chaîne d’approvisionnement », a déclaré Apple.

« Nous continuons de constater une forte demande pour les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Cependant, nous prévoyons désormais des expéditions d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max inférieures à ce que nous avions prévu et les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits ».

Selon l’Apple Store, les stocks d’iPhone 14 Pro restent très limités, donc si vous commandez un nouvel appareil aujourd’hui, vous ne le recevrez que dans la première semaine de la nouvelle année.