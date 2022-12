Une fuite d’unités factices du Galaxy S23 met en évidence toutes les différences entre les trois modèles

Il semble que Samsung s’améliore dans la protection de ses smartphones non commercialisés, car nous n’avons pas encore vu de vidéos de la série Galaxy S23, mais au moins quelques unités factices sont sorties dans la nature, nous donnant un avant-goût de ce à quoi les prochains flagships conventionnels de la société pourraient ressembler.

Des rendus précédemment divulgués laissaient entendre que les Galaxy S23 et S23+ auraient le même ensemble de caméras flottantes que le S23 Ultra. Il convient de mentionner qu’ils n’auront pas les mêmes spécifications de caméra.

Le modèle factice présumé du Galaxy S23 Ultra montre un smartphone qui semble identique à son prédécesseur, mais on s’attend à ce qu’il ait quelques différences mineures telles que des côtés plus plats et des dimensions légèrement plus hautes et plus larges, mais plus minces. Il aura aussi apparemment des bords plus fins.

More Galaxy S23 series dummy pic.twitter.com/Djfo5zygNb — Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2022

Comme les rumeurs l’avaient indiqué, les modèles standard et Plus semblent avoir des coins légèrement plus arrondis que leurs homologues de 2022 et ils semblent également un peu plus hauts.

Enfin, nous pouvons également voir des photos de groupe des Galaxy S23 Ultra, S23+ et S23. Le Galaxy S23 Ultra de 6,8 pouces est, sans surprise, visiblement plus grand que le Galaxy S23+ de 6,5 pouces et le Galaxy S23 de 6,1 pouces, et il possède également un emplacement pour le stylet S Pen. Le modèle Ultra a un design en forme de boîte alors que les deux autres modèles ont un look arrondi.

Dans l’ensemble, le design n’est pas très différent de celui de la gamme sortante et les plus grands changements devraient se trouver à l’intérieur.

Un gros processeur sous le capot

L’une des rumeurs les plus intéressantes est que le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sera beaucoup plus rapide que la puce qui équipe la gamme actuelle et pourrait rendre les smartphones Galaxy S23 aussi rapides que l’iPhone 14, ce qui n’est pas peut dire. Cela donnera aux modèles S23 une meilleure chance de devenir les meilleurs smartphones de 2023.

En outre, il est fort probable que le Galaxy S23 Ultra soit doté d’un capteur photo de 200 mégapixels, ce qui lui donnerait un avantage matériel sur ses principaux rivaux, et les échantillons divulgués suggèrent qu’il prendra des images incroyablement détaillées. Quant aux Galaxy S23 et S23+, il est fort probable qu’ils soient équipés de batteries plus puissantes. Tous les modèles devraient également être dotés d’une nouvelle caméra frontale et seraient également plus performants pour filmer des vidéos.

Samsung devrait annoncer la gamme Galaxy S23 au cours de la première semaine de février.