Les jours de l’Exynos de Samsung pourraient être comptés, elle travaille sur un nouveau SoC

La division smartphones de Samsung espère apparemment réussir à nouveau avec ses propres processeurs. Une nouvelle équipe aurait été créée au sein de cette division pour travailler sur de nouvelles puces qui seront intégrées à l’avenir dans les smartphones.

Selon le portail coréen The Elec, la division Mobile Experience (MX) de Samsung a mis en place une nouvelle équipe chargée de travailler sur ses propres processeurs pour les terminaux mobiles. Il est apparemment prévu de créer ainsi une alternative aux SoC Exynos, souvent critiqués, qui sont développés par la division semi-conducteurs du groupe.

Mais quel est l’intérêt de créer une autre équipe qui effectuera essentiellement les mêmes tâches ? Les sources de The Elec affirment que la probable raison derrière la décision de Samsung est que l’entreprise n’est pas satisfaite des performances des chipsets Exynos, ce qui suggère que Samsung prévoit de remplacer sa plateforme Exynos et System LSI par d’autres SoC fabriqués par l’équipe nouvellement formée. Et quand on y pense, cela semble vraiment plausible.

Les SoC Exynos ne sont pas vraiment mauvais, mais comparés aux Snapdragon de Qualcomm, ils sont effectivement inférieurs et offrent toujours des performances plus faibles.

Mais selon le rapport, il est plus probable que la nouvelle équipe de puces de la division MX de Samsung développe ses propres nouveaux SoC. Des rumeurs en ce sens avaient déjà circulé il y a quelque temps, lorsqu’il avait été dit que Samsung prévoyait de nouveaux investissements dans ses propres puces, en dehors de la série Exynos, qui devraient être mieux adaptées à la série de smartphones Galaxy.

Offrir de meilleures performances

Le responsable de la nouvelle équipe de puces au sein de la division Mobile Device de Samsung serait Choi Won-joon, qui est entre-temps également le responsable du développement de l’ensemble de la division MX. Il a rejoint Samsung en 2016 en provenance du développeur américain de puces Qualcomm et est un designer expérimenté de jeux de puces pour les terminaux mobiles, dit-on.

Pour la première fois depuis des années, Samsung mise exclusivement sur les processeurs Qualcomm Snapdragon pour la série Galaxy S23, c’est-à-dire les smartphones haut de gamme de la prochaine génération. Jusqu’à présent, il s’en était toujours tenu, du moins en Europe, à l’utilisation de ses propres SoC Exynos, souvent critiqués pour être moins efficaces et moins performants lorsqu’il s’agit de les comparer aux puces haut de gamme de Qualcomm.