Motorola ThinkPhone : de nouvelles images et de nouvelles caractéristiques font surface

En octobre dernier, des rendus du Lenovo ThinkPhone sont apparus, laissant entendre qu’il sortira en 2023. Le dernier sujet de TechOutlook est que des détails sur le premier look, le processeur et la RAM ont été révélés.

Selon la fuite, le smartphone dispose d’un écran POLED de 6,6 pouces avec une caméra de 32 mégapixels logée dans une encoche en forme de goutte d’eau et un châssis en aluminium qui pèse environ 189 g. À l’arrière, ThinkPhone sera écrit en incrustation dans la fibre d’aramide qui ressemble un peu à la fibre de carbone utilisée pour la gamme d’ordinateurs portables ThinkPad Carbon de Lenovo. En haut à droite, l’appareil disposera d’une configuration à triple caméra comprenant 50 mégapixels + 13 mégapixels + 2 mégapixels.

Les photos montrent que le smartphone est résistant à la poussière et à l’eau selon la norme IP68. L’appareil comprendra la recharge rapide sans fil et la collaboration multi-écrans « Ready For » de Motorola. Il est également possible de l’observer avec un chargeur Type-C TurboPower de 68W, qui devrait alimenter une batterie de 5000 mAh.

L’appareil à venir avec 8 Go + 12 Go de RAM avec trois variantes de stockage telles que 128 Go, 256 et 512 Go de stockage interne. L’appareil devrait également être préinstallé avec Android 13 et être alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1 ou plus récent.

En plus d’être compatible avec le réseau 5G, le NFC, le Bluetooth et le Wi-Fi bi-bande, il permettra également d’utiliser les gestes et les fonctions autonomes propres à Motorola. En ce qui concerne les capteurs, il embarque un capteur d’empreintes digitales à l’écran en plus d’un capteur de proximité, d’un capteur de lumière ambiante, d’un accéléromètre, d’un gyroscope, etc. Comme on peut le voir sur les photos, le coloris pourrait être disponible en noir.

Commercialisé sous la marque ThinkPhone

Si l’on en croit ces rendus, il sera toutefois commercialisé par Motorola sous la marque ThinkPhone. Auparavant, il a été signalé qu’il serait commercialisé sous le nom de Moto Edge Fusion 40.

Gardez à l’esprit que Motorola n’a pas encore annoncé officiellement le smartphone, donc il y a encore une chance que certaines caractéristiques puissent changer avant le lancement… ou que le smartphone puisse ne pas être lancé du tout.