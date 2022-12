Le concept d’ordinateur portable durable Luna de Dell se rapproche de la réalité

En décembre dernier, Dell a annoncé une nouvelle initiative visant à créer des ordinateurs durables et faciles à réparer. Le Concept Luna de Dell est une initiative visant à concevoir un ordinateur portable plus facile à réparer et à mettre à niveau, vous permettant de continuer à utiliser votre ordinateur plus longtemps tout en réduisant les déchets et l’empreinte environnementale globale de votre appareil.

Malheureusement, le Concept Luna n’est qu’un prototype depuis qu’il a été dévoilé il y a un an. Et, cela ne va pas changer pour le moment, mais Dell a mis à jour le concept, le rendant encore plus facile à réparer. L’entreprise présente un prototype Concept Luna qui peut être démonté en quelques minutes sans aucun outil.

En effet, ce prototype d’ordinateur portable n’utilise aucune vis ni aucun adhésif pour maintenir les composants en place. Il n’y a même pas de câbles qui doivent être détachés.

Non seulement cela permet aux particuliers ou aux professionnels de la réparation de remplacer plus facilement un écran fissuré ou une batterie usée, mais Dell fait remarquer qu’il faut parfois plus d’une heure à un centre de recyclage informatique pour démonter un ordinateur portable classique, alors que le dernier Concept Luna peut être démonté en une fraction de ce temps.

Une grande partie du projet consiste à récolter les composants individuels d’un appareil plutôt que de se contenter de mettre au rebut ou de jeter les vieux appareils électroniques usagés. Récupérer les pièces individuelles qui ont encore une durée de vie et leur donner une deuxième ou une troisième vie contribuera grandement à la lutte contre les déchets électroniques.

Encore qu’un concept

L’entreprise a également conçu un système de « micro-usine » qui pourrait utiliser des robots pour ouvrir rapidement les ordinateurs portables Concept Luna en vue de leur réparation ou de leur recyclage. Quand on pense aux millions d’appareils technologiques vendus chaque année, être capable de minimiser les déchets et de fabriquer des appareils plus durables et modulaires pourrait avoir un impact massif sur les déchets électroniques et la production de matières premières.

Malheureusement, pour la deuxième année consécutive, Concept Luna n’est encore qu’un concept. Dell affirme qu’il fait partie de la vision à long terme de l’entreprise, mais il n’y a actuellement aucun projet de mise en production de matériel inspiré de Luna. Pour l’instant, le Framework Laptop reste probablement votre meilleure option si vous recherchez un ordinateur portable facilement réparable et évolutif.