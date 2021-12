Le Concept Luna de Dell est un ordinateur portable axé sur la réparabilité.

by

Dell a dévoilé le Concept Luna, un nouveau prototype d’ordinateur portable durable qui optimise des aspects clés tels que la facilité de réparation et la réutilisation des composants, tout en réduisant l’empreinte carbone globale de sa production.

Le Concept Luna est une preuve de concept sur laquelle Dell a travaillé en collaboration avec Intel. Il ne s’agit pas d’un ordinateur portable qui sera fabriqué, mais simplement d’un concept permettant de voir ce qui serait possible si les fabricants de PC allaient de l’avant dans ce domaine.

Les facettes clés de la conception en termes d’amélioration de la réparabilité — qui est cruciale pour prolonger la durée de vie d’un appareil, et donc le respect de l’environnement — comprennent la réduction considérable du nombre de vis utilisées. En fait, avec la conception du Concept Luna, seules quatre vis doivent être dévissées pour atteindre les composants internes, ce qui simplifie considérablement les réparations (ou les opérations de récupération pour réutiliser les pièces).

Dell a également avancé l’idée d’un nouveau circuit imprimé (biosourcé) fabriqué à partir de fibres de lin (plutôt que de plastique) dans la base, avec un polymère soluble dans l’eau utilisé comme colle. En d’autres termes, contrairement à la colle habituelle que l’on trouve souvent — et que l’on utilise à outrance — dans trop de matériel informatique de nos jours, cette substance peut être facilement dissoute avec de l’eau.

En ce qui concerne la batterie, il s’agit d’une « batterie avancée à cycle profond » conçue pour durer « de nombreuses années » d’utilisation, afin de pouvoir être réutilisée dans un autre appareil une fois que le matériel d’origine est mort.

Réutiliser les composants

L’idée générale de la facilité d’accès et de la simplicité de retrait des composants est qu’ils peuvent tous être retirés d’un appareil qui est mort, puis réutilisés dans un autre appareil (et ainsi de suite, pour la durée de vie des composants, naturellement).

Pour aller de l’avant dans la réduction de l’empreinte carbone du produit, Dell a notamment réduit la taille de la carte mère d’environ 75 %, car il s’agit de l’un des composants les plus énergivores à fabriquer.

Le nombre de composants à l’intérieur de l’appareil est également réduit d’environ 20 % dans le concept, et la disposition du matériel interne est optimisée pour un meilleur refroidissement (en plaçant la carte mère dans le couvercle supérieur de l’ordinateur portable, c’est-à-dire dans la section de l’écran, de sorte qu’elle se trouve contre une grande surface refroidie par l’air extérieur, pour favoriser le refroidissement passif). Ces diverses mesures d’efficacité du refroidissement contribueront à réduire la consommation d’énergie globale, ce qui signifie qu’une batterie plus petite pourra être utilisée et que la machine pourra se reposer entièrement sur le refroidissement passif plutôt que sur un ventilateur.

50 % de l’empreinte carbone globale du produit réduite

Ce châssis, soit dit en passant, est fait d’aluminium fabriqué à l’aide d’une construction en aluminium embouti (et de l’énergie hydraulique) afin de réduire la consommation d’énergie dans le processus de production. Dell déclare : « Si toutes les idées de conception du Concept Luna étaient réalisées, nous pourrions nous attendre à une réduction estimée à 50 % de l’empreinte carbone globale du produit ».

Même s’il ne s’agit que d’un concept, il s’agit d’un travail impressionnant qui laisse entrevoir le genre de progrès que nous pouvons espérer en termes de fabrication de PC plus respectueux de l’environnement. Bien entendu, l’impact de la fabrication est de plus en plus étudié à la loupe en ce moment, étant donné le changement climatique.

D’un autre côté, si le Concept Luna semble proposer des idées vraiment louables, l’application concrète de certaines mesures — sans compromis significatifs, notamment en ce qui concerne le déplacement de la carte mère super compacte vers le capot de l’ordinateur portable — pourrait être difficile à réaliser, du moins à court terme. Le droit à la réparation devenant une question de plus en plus pressante pour les entreprises technologiques, nous devrions nous attendre à voir davantage de tentatives d’amélioration significative de la réparabilité. Le Framework Laptop est entièrement construit autour de cette idée.