Nothing commence à ouvrir sa bêta Android 13 pour le Phone (1)

La mise à jour Android 13 de Nothing pour le Nothing Phone (1) a commencé à être déployée en version bêta ouverte, a annoncé la société aujourd’hui. Nothing OS 1.5 sera officiellement lancé début 2023.

La mise à jour est la version 1.5 de la surcouche Android Nothing OS de la société et contient des ajouts uniques comme une toute nouvelle application météo sur le thème de Nothing, ainsi que des fonctionnalités Android 13 comme la possibilité de définir les options de langue par application et un nouveau scanner de QR codes dans les paramètres rapides. Sa sortie officielle est prévue pour le début de l’année prochaine.

Hello Nothing OS 1.5! Powered by Android 13. Today we launched our Open Beta program, which we’ll be gradually rolling out to Phone (1) users ahead of final release. More details here: https://t.co/IknzKK1Nov pic.twitter.com/qsd0TylMiO — Nothing (@nothing) December 15, 2022

Voici les améliorations qui seront proposées :

Jusqu’à 50 % d’augmentation de la vitesse d’ouverture des applications

Une palette de couleurs disponibles plus large pour personnalisation les applications aux couleurs du fond d’écran

Prise en charge multilingue qui permet différentes langues pour différentes applications.

Améliorations des paramètres de confidentialité : Sélecteur de photos : possibilité de choisir les images que l’utilisateur souhaite partager avec chaque application Autorisations de notification : contrôle des applications autorisées à envoyer des notifications Autorisations de contenus : possibilité de regrouper les types de contenus que l’utilisateur souhaite partager (photos et vidéos, musique et audio, fichiers)

Nouveau scanner de QR code disponible en accès rapide

Aperçu du presse-papiers : le texte copié apparaît dans le presse-papiers dans le coin inférieur de l’écran. Ainsi, l’utilisateur peut modifier directement le texte avant de le coller.

Nouvelle apparence de l’application Media Control.

Possibilité de fermer les applications d’arrière-plan actives directement depuis le centre de notification pour économiser la batterie.

Sous-titres en direct : détecte la parole et génère automatiquement des sous-titres

Augmentation de la mémoire de fond. Réduction du temps de chargement des applications fréquemment utilisées.

Nouvelle fonction d’auto-réparation qui permet au Phone (1) de fonctionner comme s’il était neuf, en effaçant le cache

Paramètres rapides améliorés avec de nouvelles fenêtres contextuelles de réseau et de périphérique Bluetooth.

Nouvelle interface utilisateur pour le contrôle du volume. Possibilité d’ajuster facilement les curseurs de volume individuels sans déverrouiller l’écran (par exemple la musique ou une alarme).

Mode de jeu amélioré. Nouvelle interface utilisateur pour les notifications légères et ajout de Google Game Dashboard. Le tableau de bord prend en charge les captures d’écran, l’enregistrement d’écran, l’affichage FPS et le mode « Ne pas déranger ».

Un déploiement qui a pris du temps

Dans une interview accordée à Android Authority, le PDG de Nothing, Carl Pei, a expliqué pourquoi la mise à jour d’Android 13 a été si longue à sortir. Apparemment, le Phone (1) a été lancé à l’origine avec un logiciel développé par une équipe externalisée d’un autre fabricant de smartphones Android d’environ 400 ingénieurs. Mais dans les mois qui ont suivi, Nothing a renforcé son équipe interne à environ 100 ingénieurs, qui ont mis à jour Nothing OS pour utiliser le code interne de la société pour sa version 1.5.

« Nous avons secrètement échangé notre code interne contre l’ancien code du constructeur externalisé. Cela nous a permis de rendre le système plus fluide et plus stable », explique Pei à Android Authority. L’une des améliorations que Nothing annonce pour cette version est une vitesse de chargement des applications jusqu’à 50 % plus rapide, ce qui semble être l’un des principaux avantages du nouveau code interne.

Toute personne intéressée à essayer la version bêta peut s’inscrire via le lien dans le tweet de Nothing ici. Il s’agit d’une version graduelle, ce qui signifie que la bêta sera lentement déployée au cours des prochains jours et semaines.