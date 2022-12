L’investissement de Foxconn dans d’autres pays aide Apple à diversifier la production d’iPhone hors de Chine

by

Apple aimerait bien diversifier la production d’iPhone en dehors de la Chine. Non seulement Apple s’inquiète de la région en termes de géopolitique, mais elle craint également que le gouvernement chinois ne fasse des choses comme réprimer le COVID comme il l’a fait le mois dernier à Zhengzhou où le fabricant sous contrat Foxconn a sa plus grande usine d’iPhone. En conséquence, les employés ont commencé à quitter le campus, forçant Apple à admettre que les consommateurs devront faire face à un retard dans la réception des modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max commandés maintenant jusqu’au début de l’année prochaine.

Au début du mois, la Chine a commencé à assouplir sa politique de répression du COVID et Foxconn a déclaré qu’elle allait bientôt autoriser les employés de l’usine de Zhengzhou à retourner dans les appartements qu’ils louent juste à l’extérieur du campus. Pendant la période de répression, Foxconn a refusé de permettre aux employés du campus de manger dans la salle à manger de l’entreprise et les a obligés à prendre leurs repas dans leurs dortoirs.

Apple ne peut pas simplement emballer la production d’iPhone et la déplacer dans un autre pays. Elle doit trouver une région où des usines peuvent être construites, où des employés qualifiés peuvent être trouvés et où les fournisseurs sont à proximité pour livrer les composants en quantité et qualité dont Apple a besoin. L’Inde est un pays où Foxconn fabrique déjà certains modèles d’iPhone. À l’origine, Foxconn construisait d’anciens modèles d’iPhone dans ce pays pour éviter une taxe d’importation sur les unités expédiées dans le pays.

Foxconn produit désormais l’iPhone 14 en Inde et souhaite assembler d’autres modèles actuels, dont certains seront distribués dans le monde entier. Le mois dernier, Foxconn a annoncé qu’elle prévoyait de faire passer les effectifs de son usine indienne de 17 000 à 70 000 personnes au cours des deux prochaines années.

Selon South China Morning Post, Foxconn a investi 500 millions de dollars dans sa filiale indienne. La société a pu injecter les fonds dans Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited à partir de son unité Foxconn Singapore Pte Ltd.

De multiples investissements

Apple doit s’inquiéter. La production à Zhengzhou n’ayant utilisé que 20 % de sa capacité de production en novembre (selon l’analyste de TF International, Ming-Chi Kuo), la série d’iPhone 14 Pro va être en rupture de stock ce mois-ci et en janvier. Ce n’est pas bon, surtout en cette période d’achats pour les fêtes. Ce mois-ci, Kuo s’attend à ce que Foxconn utilise 30 à 40 % de sa capacité de production d’iPhone 14 Pro à Zhengzhou. C’est mieux, mais encore loin de la normale.

En plus d’investir en Inde, Foxconn a accepté, en août dernier, d’investir 300 000 dollars dans une usine au Vietnam afin d’y développer la production. Le Vietnam est un autre pays, outre l’Inde, qu’Apple aurait envisagée pour remplacer la Chine.

Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière qu’Apple se montre de plus en plus agressif dans son projet de quitter complètement la Chine. L’article mentionne deux pays dont nous avons souvent parlé comme étant des lieux d’atterrissage possibles pour la production d’iPhone : l’Inde et le Vietnam.

Foxconn semble répartir ses investissements un peu partout. La semaine dernière, il a dépensé 58,98 millions de dollars pour un investissement en République tchèque. C’est là que le fabricant fabrique des smartphones, des écrans et des serveurs cloud. Foxconn dispose également de centres de recherche et de développement dans cette région. Dans le même temps, Foxconn a investi 142 millions de dollars dans son unité de Taiyuan, en Chine, qu’il considère comme un investissement à long terme.

Également aux États-Unis

Apple transfère déjà une partie de la production de puces de Taïwan vers les usines américaines de TSMC en Arizona. L’une des usines produira des puces en 4 nm à partir de 2024, tandis que la seconde sera mise en service en 2026 et produira des puces en 3 nm. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a pris la parole lors d’une conférence de presse de TSMC qui s’est tenue en Arizona la semaine dernière et a confirmé qu’Apple prévoyait d’acheter des puces fabriquées aux États-Unis par TSMC.

Apple espère que dans 5 ans, sa chaîne d’approvisionnement sera bien différente de ce qu’elle est aujourd’hui.