Apple hésite à introduire l’interopérabilité pour iMessage

Peu de choses sont aussi redoutables pour un utilisateur d’Apple que les bulles vertes qui apparaissent lorsque ses messages atteignent un destinataire non iPhone. Le manque d’interopérabilité d’iMessage est une bête noire depuis un certain temps, Apple refusant de céder aux demandes des utilisateurs.

Néanmoins, même si la société de Cupertino est contrainte de faire des concessions face à une législation croissante, la prise en charge multiplateforme d’iMessage reste peu probable dans un avenir prévisible. Pour l’instant, Apple n’intégrera pas RCS (i.e. Rich Communication Services), la norme qui pourrait potentiellement permettre l’interopérabilité.

Cette information a d’abord été mise en avant par Bloomberg dans un article dédié, qui a ensuite été repris par 9to5Mac. La source originale stipule qu’Apple n’a pas pris de décision sur la manière d’ouvrir iMessage aux services tiers.

Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, l’écosystème Apple fonctionne. Enfin, peut-être pas pour tous les consommateurs d’Apple, mais plutôt pour la société de Cupertino elle-même. La « bulle » dans laquelle se trouvent la plupart des utilisateurs est l’une des principales sources de revenus du géant américain de la technologie.

Mais, il en va de même pour l’Europe, et l’UE en particulier. Or, cette dernière a trouvé le moyen de remettre en cause certaines des stratégies commerciales d’Apple. Plus tôt cette année, une loi a été adoptée qui menace le port propriétaire Lightning. Si Apple ne se conforme pas à cette loi et n’effectue pas la transition vers l’USB-C, l’iPhone pourrait être expulsé du marché européen.

Le logiciel ciblé par l’UE

Mais, le matériel n’est qu’une partie du monopole d’Apple sur ses utilisateurs. L’aspect logiciel de l’équation est bien plus déconcertant, comme le montre l’énigme d’iMessage.

Heureusement, les législateurs du monde entier travaillent également sur ce front. Selon le rapport original de Bloomberg, Apple s’est engagée à autoriser les boutiques d’applications tierces à fonctionner parallèlement à son propre App Store. Reste à savoir si ce n’est que le début.