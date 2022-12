Tim Cook, PDG d’Apple, visite l’usine super secrète de capteurs d’images Sony au Japon

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a eu l’occasion de visiter l’installation hautement sécurisée de Sony à Kumamoto, au Japon, où sont produits certains des capteurs d’appareil photo de la société. Dans un tweet, le dirigeant a diffusé une photo prise dans l’installation qui comprenait également deux smartphones qui semblaient être un iPhone 14 non Pro et un modèle iPhone 14 Pro. Cook les regarde comme s’il était un consommateur cherchant à en acheter un dans l’Apple Store.

Le tweet de Cook indiquait : « Nous nous associons à Sony depuis plus de 10 ans pour créer les meilleurs capteurs d’appareil photo au monde pour l’iPhone. Merci à Ken et à toute l’équipe de m’avoir fait visiter les installations de pointe de Kumamoto aujourd’hui ». La visite de Cook est un signe qu’Apple n’a pas l’intention de chercher ailleurs que chez Sony pour les capteurs d’image utilisés sur l’iPhone.

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi

