Huawei octroie des licences 5G à OPPO et Samsung malgré les sanctions américaines

Dans le cadre de sa stratégie visant à contrer l’assaut des États-Unis contre ses ambitions technologiques, Huawei Technologies a concédé des licences sur des technologies essentielles à son concurrent OPPO dans le domaine des smartphones, selon les informations de Nikkei Asia.

Huawei a déclaré que l’accord de licence de brevet avec OPPO, qui est le quatrième fabricant de smartphones au monde en fonction des expéditions, est le plus important qu’il ait jamais conclu avec une entreprise chinoise. Il intègre les technologies 5G, Wi-Fi, audio et vidéo.

Huawei a également déclaré pour la première fois vendredi qu’elle avait accordé une licence pour des technologies 5G clés à Samsung Electronics, qui fabrique le plus de smartphones au monde, et que ces accords ont été progressivement étendus. Récemment, la FCC américaine a interdit les équipements de Huawei, ZTE et d’autres entreprises chinoises.

Après que les sanctions américaines aient entravé ses principales activités de fabrication de smartphones et d’équipements de télécommunications, Huawei s’est efforcée d’augmenter ses revenus issus des licences intellectuelles. Huawei a été la première entreprise à produire des puces intégrées 5G, par exemple, mais elle a été contrainte de renoncer à ce domaine de développement après que les États-Unis ont sévèrement restreint son accès à la technologie américaine, notamment à ses principaux fournisseurs de puces.

La société ne peut désormais acheter que des puces mobiles 4G déclassées auprès de l’Américain Qualcomm, mais elle dispose toujours d’un solide portefeuille de brevets 5 G. Huawei a également déclaré avoir conclu 20 accords de licences croisées de brevets avec des entreprises nationales et internationales. En termes de ventes d’appareils et de couverture de brevets, le plus grand licencié étranger de Huawei est Samsung, tandis que son plus important licencié national est OPPO.

Huawei n’a pas divulgué la valeur des accords individuels, mais a déclaré que le revenu des licences de brevets se situait entre 1,2 et 1,3 milliard de dollars de 2019 à 2021 et était en croissance. Huawei s’est classé au premier rang de l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine et de l’Office européen des brevets en 2021 et au cinquième rang de l’Office américain des brevets et des marques.

Un réel investissement dans la R&D

Huawei resterait engagée dans des investissements à long terme dans la R&D et la propriété intellectuelle. Huawei comptera 107 000 employés en R&D d’ici 2021, soit 55 % de ses effectifs.

Lors d’un point de presse, Alan Fan, responsable du département de la propriété intellectuelle de Huawei, a déclaré :

Huawei a développé de multiples portefeuilles de brevets de grande valeur sur le marché mondial dans des domaines comme la 5G, le Wi-Fi et les codecs audio et vidéo. Cela permettra à notre industrie de continuer à innover et à fournir aux consommateurs des produits et des services plus compétitifs.

Commentant l’accord, Adler Feng, directeur de la propriété intellectuelle d’OPPO, a déclaré :