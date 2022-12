Le OnePlus 11 sera bien livré avec un chargeur de 100 W

by

Les rumeurs et les fuites concernant le OnePlus 11 se répandent déjà sur Internet des mois avant la date de sortie du prochain flagship, ne laissant aucune place à l’imagination. Après avoir obtenu un récapitulatif complet des spécifications matérielles, nous avons obtenu les rendus complets du design du OnePlus 11 l’autre jour, obtenant ainsi un très bon aperçu du design de l’appareil.

Et maintenant, nous commençons même à obtenir des confirmations officielles sur certaines caractéristiques importantes. Une récente certification par la base de données de certification 3C a révélé que le OnePlus 11 prendra effectivement en charge la charge de 100 W. C’est conforme à nos attentes et cela correspond aux ouï-dire sur lesquels nous sommes tombés, il semble donc que celui-ci soit sûr à 100 %.

Le numéro de modèle du chargeur mural qui alimentera le OnePlus 11 est VCBAJACH, avec une sortie maximale de 11V/9,1 A. Il s’avère que c’est le même adaptateur qui alimente le Realme GT2 Explorer Master, un flagship abordable assez décent destiné principalement à l’Inde. Et quel est le point commun entre OnePlus et Realme ? Eh bien, tous deux résident sous le vaste parapluie de OPPO, donc le partage des ressources et des composants entre les deux sous-marques n’est pas inédit.

Parmi les autres caractéristiques matérielles présumées du OnePlus 11, on trouve un Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, jusqu’à 16 Go de RAM, un stockage rapide UFS 4.0, ainsi qu’un écran OLED LTPO de 6,7 pouces. Le système de caméra réglé par Hasselblad sera de retour avec une caméra principale de 50 MP et des améliorations logicielles probables. Au fait, OnePlus est probablement en train de simplifier son portefeuille, donc le OnePlus 11 sera de facto le super flagship sans porter le suffixe « Pro ».

Le OnePlus 11 est attendu fin mars ou début avril, avec un prix tournant autour de 800 euros.