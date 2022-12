LG lance les premiers moniteurs de jeu OLED de 27 et 45 pouces à 240 Hz au monde

LG, en prévision du CES 2023, a présenté deux nouveaux moniteurs de jeu OLED UltraGear. Il s’agit du modèle de 27 pouces et de la variante de 45 pouces, tous deux dotés d’un écran OLED de 240 Hz, ce qui constitue une première mondiale.

Le nouveau moniteur LG UltraGear 45 pouces (45GR95QE) est doté d’un écran incurvé avec une résolution d’écran WQHD, un format d’image 21:9, HDR10 et une courbure 800 R. Il s’agit du premier de l’entreprise doté d’un écran incurvé. L’écran antireflet et à faible réflexion est accompagné de la prise en charge d’un taux de contraste de 1500000:1, d’une gamme de couleurs DCI-P3 de 98,5 % et d’un temps de réponse de 0,03 ms GTG.

Le moniteur est également livré avec un support réglable, qui peut pivoter (jusqu’à 90 degrés), s’incliner et pivoter également. En ce qui concerne les options de connectivité, il prend en charge 2 ports HDMI 2.1, un DisplayPort, un port USB 3.0 (1 en amont et 2 en aval) et une prise casque à 4 pôles avec DTS Headphone : X. Le moniteur LG de 45 pouces est également équipé d’une télécommande. Il est aussi le lauréat du prix de l’innovation CES 2023.

Le moniteur de 27 pouces (27GR95QE), quant à lui, est équipé d’un écran plat OLED avec une résolution Quad HD. Tout comme le moniteur incurvé de 45 pouces, la variante de 27 pouces est également dotée du HDR10, d’une gamme de couleurs DCI-P3 de 98,5 % et d’un temps de réponse GTG de 0,03 ms.

Il dispose également du même ensemble d’options de connectivité et de la prise en charge d’une télécommande. Le moniteur de 27 pouces est également livré avec un support réglable, mais il ne pivote pas.

Prix et disponibilité

Les moniteurs de jeu LG UltraGear OLED de 45 et 27 pouces seront disponibles au CES 2023 du 5 au 8 janvier. Ils sont désormais disponibles en pré-réservation aux États-Unis et devraient arriver en Amérique du Nord et en Asie en janvier, en Europe en février, et au Moyen-Orient et en Amérique latine plus tard.

Le prix du moniteur UltraGear OLED de 27 pouces est de 999,99 dollars et celui du moniteur UltraGear OLED incurvé de 45 pouces est de 1 699,99 dollars.