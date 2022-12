La série Realme 10 Pro arrive, voici les prix, ses caractéristiques et bien plus encore

Realme a finalement gonflé sa série de smartphones, avec la gamme Realme 10 Pro. Le Realme 10 Pro et le Realme 10 Pro+, qui ont été lancés en Chine le mois dernier, sont les nouveaux smartphones abordables de la société venant avec un écran AMOLED incurvé, des caméras de 108 mégapixels, et plus encore.

Realme 10 Pro+ : spécifications et caractéristiques

Le Realme 10 Pro+ présente le design Hyperspace, qui comprend des blocs de caméra vraiment grands à l’arrière et un « motif d’accélération prismatique ». Le smartphone pèse 173 grammes, ce qui le rend assez léger. Il est disponible dans les coloris Nebula Blue, Dark Matter et Hyperspace Gold.

C’est le premier à être doté d’un écran AMOLED incurvé (dans ce segment de prix), qui s’étend sur 6,7 pouces. L’écran est livré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10+ et une luminosité maximale de 950 nits. Il possède le menton le plus étroit et prend en charge la gradation PWM à 2160 Hz et les couleurs 10 bits. C’est également l’écran qui bénéficie de la première certification TUB Rheinland sans scintillement au monde.

Sous le capot, on trouve un chipset MediaTek Dimensity 1080 et jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Realme 10 Pro+ obtient jusqu’à 8 Go de RAM dynamique et une extension de stockage également.

Pour la photographie, l’appareil reçoit la caméra ProLight de 108 mégapixels avec le capteur Samsung HM6 et l’objectif 6P, ainsi qu’un objectif ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. La caméra frontale est de 16 mégapixels. L’appareil est équipé de fonctionnalités telles que l’imagerie HyperShot pour des images plus claires et des algorithmes de caméra AI améliorés, la photographie de rue 3.0, le mode Super Portrait de groupe, le mode One Take, le mode Super Nightscape, et plus encore.

Il comprend une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67W et un chargeur dans la boîte de 80 W. Il fonctionne sous Realme UI 4.0 (également présenté hier), la surcouche basée sur Android 13. Realme UI 4.0 est livré avec la fonction Pixelation lors de la prise de captures d’écran, un centre de contrôle de style carte, Smart AOD pour le lecteur de musique et plus dans un mode Always-on display, et plus de fonctionnalités. En outre, le smartphone est livré avec deux haut-parleurs stéréo, HyperSmart Antenna Switching, un capteur d’empreintes digitales à l’écran, un support 5G, et plus encore.

Realme 10 Pro : spécifications et caractéristiques

Le Realme 10 Pro ressemble à la variante 10 Pro+, mais avec des bords plats. Il y a l’écran AMOLED de 6,72 pouces, qui est plat. L’écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité de 680 nits, et plus encore.

Le smartphone est alimenté par le SoC Snapdragon 695, couplé à un maximum de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il dispose de la même batterie de 5 000 mAh, mais avec un support de charge rapide de 33 W. Côté caméra, on retrouve une caméra ProLight de 108 mégapixels et un objectif macro. Le smartphone dispose également d’une caméra frontale de 16 mégapixels.

Le Realme 10 Pro exécute Realme UI 4.0 basé sur Android 13, dispose d’un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté, et plus encore. Il est également disponible dans les coloris Hyperspace Gold, Dark Matter et Nebula Blue.

Prix et disponibilité

Le Realme 10 Pro+ 5G sera disponible, à partir du 14 décembre, tandis que le Realme 10 Pro 5G sera en vente partir du 16 décembre sur Flipkart et le site Web de l’entreprise.