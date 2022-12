by

OPPO INNO DAY 2022 le 14 décembre : nouvelle puce auto-développée et autres innovations

OPPO a annoncé que le INNO DAY 2022 aura lieu virtuellement le 14 décembre prochain. « Empowering a Better Future » montrera à quel point OPPO est ouvert et diversifié en rendant plus de possibilités possibles grâce à de meilleures expériences connectées.

OPPO a déjà confirmé le lancement de la série Find N2 en Chine le 15 décembre, et elle comprendra les appareils Find N2 et Find N2 Flip. L’événement annuel phare d’OPPO, OPPO INNO DAY, explore les technologies à venir et promeut les réalisations de l’entreprise au cours de l’année écoulée.

Dans le cadre des quatre initiatives intelligentes d’OPPO (divertissement intelligent, productivité intelligente, santé intelligente et apprentissage intelligent), plusieurs nouvelles technologies de pointe seront présentées lors de l’événement de cette année.

Au cas où vous l’ignoriez, le OPPO INNO DAY inaugural a eu lieu en 2019, où les séries OPPO 5G CPE et OPPO Watch ont toutes deux été présentées. Lors de son INNODAY 2020, OPPO a dévoilé le concept révolutionnaire du smartphone enroulable.

OPPO a présenté sa nouvelle proposition de marque, « Inspiration Ahead », et son premier NPU d’imagerie auto-développé, MariSilicon X, ainsi que son premier smartphone pliable, le OPPO Find N, lors de l’événement de l’année dernière. Cette année, l’entreprise a confirmé qu’elle présentera une nouvelle puce développée par elle-même.

Heure de l’événement

Le 14 décembre, à 9 heures, heure française, les invités peuvent participer à l’événement en ligne en se rendant sur le site officiel de OPPO.

Le public est encouragé à assister à l’événement pour en apprendre davantage sur la façon dont OPPO permet un avenir meilleur où chacun peut vivre sa meilleure vie, a déclaré la firme dans l’annonce.