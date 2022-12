Le OPPO Find N2 Flip fait l’objet d’une fuite avec un écran plus grand que celui du Galaxy Z Flip 4

La rumeur veut que OPPO annonce sa seconde génération de smartphones pliables lors de l’événement INNO DAY 2022 qui aura lieu plus tard ce mois-ci. Alors que la société n’a encore rien révélé officiellement, les rapports affirment que la société ne va pas seulement lancer le successeur du Find N, appelé Find N2, mais ils affirment également que OPPO est tout à fait prête à mettre un pied dans le marché du smartphone pliable à clapet. La rumeur veut que OPPO travaille en coulisse sur un concurrent du Galaxy Z Flip 4 de Samsung, et nous pourrions le voir très bientôt.

Une vidéo de prise en main de l’appareil, qui s’appellerait OPPO Find N2 Flip, et ses rendus officiels ont fuité en ligne. Le célèbre Ice universe corrobore non seulement les fuites, mais ajoute également que OPPO lancera ce pliable sur les marchés mondiaux.

Oppo Find N2 flip. pic.twitter.com/QgBCHtJ9rY — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 3, 2022

Les rendus révèlent le panneau extérieur du Find N2 Flip, mettant en évidence son écran de couverture, ses doubles caméras arrière, et plus encore. Voici tout ce que nous savons sur le OPPO Find N2, y compris ses spécifications, ses caractéristiques et son design, jusqu’à présent.

Design et écran

Dans l’ensemble, le Find N2 Flip devrait présenter un design analogue à celui du Galaxy Z Flip 4 avec des bords plats, deux caméras arrière, un écran de couverture sur le côté extérieur et un écran qui se plie autour de la charnière horizontale. Les rendus divulgués suggèrent également qu’il y aura un module de flash LED sous les capteurs de la caméra. La marque MariSilicon apparaîtra dans le coin inférieur gauche, sous le flash LED. En outre, l’image montre que les touches de volume du smartphone pliable seront sur la gauche, et le bouton d’alimentation sera sur la droite, qui sera également doublé d’un capteur d’empreintes digitales.

En ouvrant le smartphone, on découvrira l’écran de 6,8 pouces du pliable. Cet écran affichera une résolution de 2 520×1 080 pixels et supportera un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Quant à la caméra frontale, elle sera logée dans la découpe en forme de poinçon présente en haut au centre. Il convient toutefois de noter qu’il n’y aura pas d’espace entre les écrans pliables. Le Galaxy Z Flip 4 présente toutefois un petit espace entre ses deux écrans lorsqu’il est plié.

En ce qui concerne l’écran de couverture, c’est l’un des domaines où le Find N2 Flip va exceller. La rumeur veut que le Find N2 Flip soit doté d’un grand écran de 3,26 pouces sur la couverture, par opposition au Galaxy Z Flip 4 qui est de 1,9 pouce. En fait, l’écran de couverture sera plus grand que celui du Moto Razr 2022, qui mesure 2,7 pouces. OPPO devrait également offrir de nombreuses options de personnalisation et de fonctionnalités pour le grand écran de couverture.

Caméras

Maintenant, c’est là que les choses commencent à devenir encore plus intéressantes. Selon les fuites, le OPPO Find N2 Flip disposera d’une configuration à double caméra qui comprendra un capteur principal de 50 mégapixels avec une stabilisation optique de l’image (OIS) et un objectif ultra-large Sony IMX355 de 8 mégapixels.

Avec le processeur de signal d’image (ISP) MariSilicon X et les optimisations Hasselblad propres à OPPO, le OPPO Find N2 Flip pourrait donner au Galaxy Z Flip 4 une rude concurrence dans le domaine de la photo également.

En outre, le OPPO Find N2 Flip aurait également une meilleure caméra frontale que le Galaxy Z Flip 4. Il aura une caméra frontale de 32 mégapixels alors que le Galaxy Z Flip 4 offre seulement une caméra selfie de 10 mégapixels.

Batterie, charge et processeur

Par rapport au Galaxy Z Flip 4, le OPPO Find N2 Flip disposera d’une batterie beaucoup plus importante de 4 420 mAh (le Z Flip 4 ne dispose que d’une batterie de 3 700 mAh). En plus d’une plus grande cellule, le Find N2 sera également doté d’une recharge filaire plus rapide à 44W contre 25W sur le Flip 4.

Le smartphone sera apparemment alimenté par le chipset Dimensity 9200 de MediaTek, récemment introduit. Ce chipset, en théorie, devrait fournir le même niveau de performance (si ce n’est mieux) que le Galaxy Z Flip 4, qui est alimenté par le chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Enfin, selon les rumeurs, le OPPO Find N2 Flip sera doté d’une mémoire vive de 12 Go, d’une capacité de stockage de 256 Go et fonctionnera sous Android 13 dès sa sortie de la boîte.

OPPO devrait lancer le Find N2 Flip lors de l’événement INNO Day 2022 en Chine à la mi-décembre.