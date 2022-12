WhatsApp introduit maintenant des Avatars pour tous

by

Après avoir effectué un test bêta au début du mois de juillet, WhatsApp a annoncé le déploiement d’Avatars dans son application, une nouvelle façon personnalisée de s’exprimer. Votre avatar est une représentation numérique de vous-même qui peut être faite à partir d’innombrables combinaisons de diverses caractéristiques faciales, coiffures et vêtements, selon la société.

WhatsApp indique que les utilisateurs peuvent désormais utiliser leur avatar personnalisé comme photo de profil ou choisir parmi l’un des 36 autocollants personnalisés qui représentent un large éventail de sentiments et de comportements.

L’entreprise mentionne que l’envoi d’un avatar à des amis et à la famille est un moyen rapide et agréable d’exprimer des émotions. Il peut également s’agir d’une excellente méthode pour se représenter soi-même afin de se sentir plus privé sans utiliser sa véritable photo.

Pour beaucoup de gens, ce sera la première expérience de création d’un avatar, et nous continuerons à apporter des améliorations de style comme l’éclairage, l’ombrage, différentes textures de cheveux, et plus encore pour rendre les avatars encore meilleurs au fil du temps.

Comment créer votre avatar ?

Ouvrez votre WhatsApp Cliquez sur Paramètres Appuyez sur Avatar > Créer votre avatar Suivez les étapes pour créer votre avatar Cliquez sur Terminé

Comment faire de votre avatar votre photo de profil sur WhatsApp ?

Cliquez sur Paramètres Cliquez sur votre photo de profil > Modifier > Modifier l’avatar Cliquez sur Utiliser un avatar

Vous pouvez créer un avatar pour WhatsApp à utiliser comme photo de profil ou comme pack d’autocollants, et vous pouvez en savoir plus sur cette fonctionnalité ici.

Disponibilité

La création et le partage de vos avatars seront disponibles pour tous les utilisateurs à partir d’aujourd’hui.