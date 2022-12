Google supprime « Duplex on the Web »

Google supprime « Duplex on the Web »

Google a annoncé qu’elle mettait fin à Duplex on the Web, une collection de services alimentés par l’IA qui simplifiaient le processus de commande de nourriture, d’achat de billets de cinéma, et plus encore. Selon l’annonce citée sur une page de support de Google, à partir de ce mois-ci, Duplex on the Web et ses fonctionnalités d’automatisation ne seront plus pris en charge.

Google a dévoilé Duplex on the Web lors de sa conférence des développeurs Google I/O 2019. Au départ, elle s’est concentrée sur quelques cas d’utilisation spécifiques, comme l’accès au site Web d’une chaîne de cinémas pour remplir les détails d’un utilisateur et faire une pause pour l’inviter à faire des choix tels que des sièges.

Duplex sur le Web s’est progressivement étendu aux mots de passe, permettant aux utilisateurs de changer instantanément les mots de passe vulnérables, en plus de la vérification du commerce électronique, de l’enregistrement des vols et de la recherche de réductions.

Si vous n’êtes pas familier avec le guidage par intelligence artificielle Duplex de Google pour les utilisateurs commandant des billets de cinéma en ligne à l’aide d’Assistant dans certains pays, cette nouvelle fonction est basée sur la technologie Duplex actuelle qui peut réserver des restaurants par téléphone.

L’adoption a lentement commencé, avec seulement quelques sites et partenaires prenant en charge des cas d’utilisation spécialisés. Jusqu’à fin 2019, lorsque Chrome pour Android a intégré Assistant dans Chrome, Duplex on the Web n’était accessible que sur Android.

Un processus exigeant de nombreuses ressources

En outre, comme indiqué sur la page d’assistance de Duplex on the Web, Duplex employait un agent utilisateur spécial qui naviguait sur des sites aussi fréquemment que plusieurs heures par jour pour « s’entraîner » contre eux de manière régulière, en affinant les algorithmes d’IA pour reconnaître la façon dont les sites Web étaient disposés et se comportaient du point de vue de l’utilisateur. Il ne fait aucun doute que ce processus exige beaucoup de ressources et qu’il peut facilement être interrompu si les propriétaires de sites choisissent d’empêcher le moteur de traiter leur contenu.

Le site d’assistance mentionne également que le « service » est contrôlé par un paramètre de la Search Console. Si Duplex on the Web est activé sur votre site dans Search Console, Google Assistant pourrait proposer aux visiteurs du site d’effectuer les tâches prises en charge.

Cependant, certaines marques étaient mal à l’aise à l’idée que Google s’immisce entre elles et leurs clients. C’est peut-être l’Assistant de Google qui a fait déborder le vase. Selon The Information, Google souhaite moins investir dans la création de Google Assistant pour les appareils non Google, car il estime que le matériel sera plus rentable à long terme.

Quand est-ce que ça s’arrête ?

Duplex on the Web est abandonné et prendra fin plus tard en décembre 2022. Après cela, toutes les fonctions d’automatisation activées par Duplex on the Web ne seront plus prises en charge, a déclaré Google.